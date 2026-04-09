Feina a l'estranger
Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol"
Tot i que la feina temporal atrau molts espanyols, Nerea adverteix que les condicions laborals són inestables
Andrea Riera
Molts espanyols decideixen marxar a altres països a la recerca de millors oportunitats laborals i d'un sou més alt. Un dels destins que més atrauen és Austràlia, ja que té una qualitat de vida més alta i un mercat laboral molt atractiu per a joves.
Algunes de les feines més populars entre els joves espanyols són l'hostaleria, la feina a les mines, la construcció, la neteja i la cura de nens com a 'au pair'. Tanmateix, també destaquen les feines de temporada.
Nerea, una jove espanyola, coneguda a xarxes socials com a @nereaexplora, viu a Austràlia i ha treballat com a temporera recollint nabius durant cinc setmanes.
A partir de la seva experiència, Nerea ha volgut mostrar una realitat menys idealitzada d'aquest tipus de feines al país. Durant les cinc setmanes que va passar recollint nabius, els seus ingressos van ser molt irregulars i van dependre en gran manera del clima i del volum de feina disponible.
La primera setmana va guanyar 923 dòlars, però la segona la xifra va caure fins als 224: "És que en comptes d'una nòmina, la cap ens va donar així una almoineta perquè poguéssim comprar arròs i pasta, perquè poca cosa més".
També explica que treballen sota condicions de feina 'casual', una cosa habitual al camp australià: "Cobràvem una mica més per hora, 29,38 dòlars, però si et poses malalt, no cobres; no tens vacances; si fa molta calor, no cobres; si plou, no cobres…".
Les setmanes següents reflecteixen aquesta mateixa muntanya russa: 898 dòlars la tercera, 680 la quarta i 723 la cinquena. "Si plou, els nabius estan molt mullats i si els poses al cubell així de tan humits, es podreixen, així que tampoc no treballes", explica sobre un dels principals problemes de la feina.
En total va guanyar 3.451,11 dòlars nets, uns 2.078 euros per cinc setmanes d'esforç físic intens: "Econòmicament, no val la pena, en la meva opinió", afirma, tot i que reconeix que ho va triar per altres motius, com treballar amb amics o avançar amb el visat.
Així i tot, llança una reflexió final: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol… A veure si això també surt a les notícies i no només xifres descomunals".
