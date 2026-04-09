Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox

Ignacio Garriga celebra la resolució sobre un comentari de l'humorista del 2021 a Catalunya Ràdio

El periodista i escriptor Jair Dominguez a la llibreria Ona de Barcelona. / Eli Don / ACN

Un jutjat ha ordenat la detenció de l'humorista Jair Domínguez perquè assisteixi a la vista de judici oral que ha d'afrontar el pròxim dimarts. La resolució, compartida per Domínguez al seu perfil d'X, fa referència a una causa impulsada per Vox, que va denunciar-lo per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra la formació d'Ignacio Garriga. Domínguez va fer una crida a "combatre'ls amb un cop de puny a la boca", en un espai d'humor a Catalunya Ràdio el 2021. El cas havia estat arxivat però l'Audiència de Barcelona va ordenar la seva reobertura el juny del 2023. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrat la decisió: "Ara haurà de retre comptes per cridar a la violència contra els votants del tercer partit d'Espanya".

La resolució ordena expedir les ordres policials per localitzar Domínguez i, seguidament, procedir a la seva detenció i ser posat a disposició del jutjat de guàrdia per citar-lo per a la vista de judici oral el pròxim dimarts 14 d'abril a les 10 h.

L'humorista va fer el comentari enmig del programa 'El matí de Catalunya Ràdio', durant un espai d'humor, el 15 de febrer del 2021.

Per la seva banda, Garriga ha celebrat la decisió. "El bufó separatista de tercera categoria es creia impune per cobrar milionades de TV3 i Catalunya Ràdio", ha afegit, a la vegada que ha avisat que "la impunitat s'acabarà".

Així és el nou Cupra Raval, el primer 100% elèctric fet a Martorell

Nova fase del judici contra Ábalos: l'hora de les empresàries del xalet que va gaudir a Cadis i l'efectiu per a Ferraz

Els fotògrafs Brais Lorenzo, Luis Tato i Diego Ibarra Sánchez guanyen tres premis World Press Photo 2026 

Detenen a Igualada el presumpte lladre d'una perfumeria per una infracció de trànsit

La presentadora Toñi Moreno se sincera: "Vaig ser la primera homòfoba amb mi mateixa"

Adrià Geli, entrenador personal: «Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l’estiu»

Condemnat a 14 anys de presó per violar una dona a Manresa després de treure-la de casa amenaçant els nens

