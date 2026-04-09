918 parades vacants
Una de cada sis parades dels mercats de Barcelona estan buides
Jordi Ribalaygue
Una de cada sis parades als 43 mercats municipals de Barcelona estan buides. En total, són 918 parades vacants a la ciutat per 4.699 d’actives, segons dades actualitzades a 31 de desembre del 2022. La dada figura en una resposta de l’Institut de Mercats de Barcelona a una pregunta del grup municipal d’ERC, que ha reclamat «mesures urgents» aquest dimecres en la comissió d’economia de l’ajuntament per «omplir d’activitat» les parades lliures. El govern del PSC i la resta de forces de l’oposició han recolzat la proposta per unanimitat.
La resposta que ha donat peu al prec detalla la xifra de parades desertes a cada un dels mercats de la ciutat. En alguns, hi ha més places despoblades que ocupades. El desequilibri es dona sobretot en mercats en fase de rehabilitar-se i amb trasllat a espais provisionals. En aquest apartat, figura el mercat d’Horta, amb 68 punts de venda en funcionament i amb potencial per oferir-ne 75 més; el mercat de Montserrat, a Nou Barris, 75 places allotgen negocis mentre que 88 més no donen servei.
Vall d’Hebron suma 39 parades desocupades, per 35 que allotgen comerciants. A Ciutat Meridiana funcionen sis parades i nou més estan deshabitades. «Algunes parades poden estar tres anys buides i poden ser un problema. S’han d’agilitzar processos i ser menys buròcrates», ha reclamat el regidor Jordi Coronas (ERC).
La regidora de Mercats, Raquel Gil, ha compartit part del diagnòstic del republicà, si bé ha puntualitzat els motius després de l’acumulació de gairebé un miler de parades buides. «Un gran nombre respon a una estratègia per adaptar els mercats a la realitat del seu entorn, a una remodelació, a obres en l’estructura o a canvis en l’oferta del mercat o l’entorn», ha matisat. La regidora ha afegit que el 54% de les 918 parades sense paradistes estan per ara inhabilitades per trasllat o obres i amb previsió de tornar a tenir activitat després de la reforma.
64 places buides a la Boqueria
La Boqueria és el mercat amb més parades a Barcelona. Compta amb 596 parades actives i 64 de buides. En un altre també cèntric que atrau turisme, el de Santa Caterina, són 144 d’ocupades i 29 de desertes. Més desert es veu el d’Hostafrancs: 95 parades adjudicades i 43 pendents de rebre inquilins. A Sagrada Família, hi ha 58 parades actives i 10 de tancades. En un altre gran mercat, el de Galvany, es compten 208 parades obertes i 35 amb la persiana abaixada.
El mercat de Sarrià suma 45 parades amb comerços i 15 més no els tenen. El de la Mercè, al Turó de la Peira, està dotat amb 169 parades en funcionament i 35 d’inactives. El de Felip II, a la Sagrera, disposa de 99 parades obertes i 40 de tancades. El de Sant Martí registra 89 de concedides i 26 de pendents; al de Lesseps, 49 obren al públic i 17 estan en desús; el de la Trinitat s’anota 23 d’actives i 10 de vacants, i en el de Canyelles en funcionen 28 i 8 estan mancades de negocis per allotjar.
