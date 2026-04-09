Canvis estructurals
La presidenta d'Aemet abandona la presidència després de les protestes dels treballadors
El secretari de Medi Ambient Hugo Morán assumeix per ara la presidència de l'Agència després de la dimissió de María José Rallo
Guillem Costa
L'Agència Estatal de Meteorologia inicia una nova etapa en la seva direcció després de la sortida de María José Rallo de la presidència de l'organisme. El relleu coincideix amb una modificació dels estatuts d'Aemet impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, del qual depèn l'agència, i que reforça el pes institucional d'aquest organisme després d'un període convuls i en una època marcada per la creixent presència dels fenòmens meteorològics extrems.
La presidència d'Aemet recaurà ara en el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, segons recull la publicació oficial difosa aquest dijous. Des del ministeri emmarquen la decisió en la reorganització interna de l'organisme i subratllen que la sortida de Rallo respon també a una "petició prèvia" formulada per ella mateixa per "motius personals".
Fonts de Transició Ecològica assenyalen que Rallo havia sol·licitat deixar el càrrec amb antelació, tot i que es va mantenir al capdavant fins a l'entrada en vigor dels nous estatuts per facilitar el procés de canvi. Durant aquest període, a més, va participar juntament amb l'equip directiu en la definició del nou marc organitzatiu abans de tornar al seu lloc com a funcionària de l'Administració.
Iniciativa pròpia
En una carta adreçada a la plantilla, l'aleshores expresidenta comunica que abandona la responsabilitat per iniciativa pròpia i agraeix la feina desenvolupada durant la seva etapa. En aquest missatge repassa algunes de les fites de la seva gestió, entre les quals hi ha millores en l'organització interna i el reforç de personal, en una etapa que descriu com especialment intensa.
La recta final del seu mandat, tanmateix, ha coincidit amb un període de tensió laboral dins de l'agència. En les últimes setmanes, Aemet va viure un conflicte amb els representants dels treballadors que va estar a punt de desembocar en una vaga en plena Setmana Santa.
Finalment, a finals de març es va assolir un acord amb les organitzacions sindicals que introduirà millores en les condicions laborals del personal. La seva sortida es produeix en un moment de transició interna per a una agència que ha guanyat visibilitat pública en els últims anys pel seu paper davant episodis meteorològics cada vegada més extrems. El principal exemple va ser la dana de València, en què els avisos i alertes d'aquesta institució van estar en el focus del debat.
