Consell Interterritorial de Salut
Sanitat i les autonomies actualitzen els protocols per prevenir les caigudes, que provoquen 12 morts al dia
El document aprovat preveu reforçar la detecció precoç de persones amb fragilitat i risc a l'Atenció Primària, les farmàcies i els centres sociosanitaris
Patricia Martín
A causa de l'envelliment de la població espanyola, les caigudes van superar el 2023 els suïcidis com a primera causa de mort externa, és a dir, no causada per una malaltia. El 2024 van morir 4.450 persones a causa de caigudes accidentals, és a dir, 12 al dia, per sobre dels 3.953 suïcidis. A això s'hi afegeixen els centenars de persones que cauen i pateixen fractures o altres lesions, però el desenllaç no acaba en la mort. De fet, al voltant del 30% dels majors de 65 anys pateix almenys una caiguda a l'any i entre el 5% i el 10%, amb fractura. I prop de quatre de cada deu persones que es trenquen el maluc no recuperen el seu nivell funcional previ.
Es tracta, per tant, d'un repte sanitari i social de primer ordre, que Sanitat i les autonomies busquen pal·liar amb l'"actualització del document de consens sobre prevenció de la fragilitat i caigudes en la persona gran" que ha estat aprovat aquest dijous al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Segons ha explicat el Ministeri de Sanitat al final de la trobada, "el document integra l'evidència científica més recent i consolida un model d'abordatge conjunt de la fragilitat i les caigudes, dos dels principals factors associats a la pèrdua d'autonomia i a l'increment de la dependència en les persones grans".
El nou protocol s'emmarca en el Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2025-2027 i la meta és que almenys el 50% de les autonomies l'hagin incorporat el 2027. Per comprovar-ne l'execució, Sanitat farà avaluacions periòdiques de la seva implantació i de l'impacte en la salut i l'autonomia de les persones grans.
La fragilitat
En concret, el document estableix que la fragilitat i les caigudes s'abordin de manera conjunta, reconeixent per primera vegada en una estratègia d'aquestes característiques la seva interrelació i impacte en la pèrdua de capacitat funcional. En el creixent context d'envelliment, la fragilitat afecta el 18% de la població major de 65 anys, però augmenta amb l'edat fins a afectar gairebé el 40% dels octogenaris, amb més freqüència en les dones.
Davant d'això, el nou protocol reforça la detecció precoç de la fragilitat mitjançant la captació activa de persones grans de més de 70 anys a l'Atenció Primària, els centres sociosanitaris, les farmàcies i els serveis socials. A més, el nou marc incorpora una estratificació en quatre nivells de risc (baix, mitjà, alt i molt alt), amb la finalitat d'adaptar les intervencions i el seguiment de cada persona.
El document proposa que les teràpies siguin multidisciplinàries i individualitzades, incloent-hi exercici físic, recomanacions nutricionals, revisió de la medicació i dels riscos a la llar, en el marc de la valoració geriàtrica integral. Així mateix, el model reforça la coordinació entre nivells assistencials i sectors, amb la finalitat d'oferir una atenció integrada.
