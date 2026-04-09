I Fòrum Municipalisme
Som el municipalisme plural que innova, lidera, transforma el país
La Federació de Municipis de Catalunya treballa des de fa 45 anys al costat dels ajuntaments per defensar els seus interessos, impulsar la innovació i donar resposta als grans reptes locals
El Periódico
Els ajuntaments són la primera porta d’entrada de la ciutadania a l’Administració. Són els que donen resposta i solucions als seus problemes, que impulsen serveis essencials i els que construeixen cohesió social des de la proximitat.
En aquest context, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) exerceix un paper clau: representació, acompanyament i enfortiment del món local. Amb més de quatre dècades de trajectòria, s’ha consolidat com la veu plural del municipalisme català, representant el 91% de la població.
La seva missió amb els ajuntaments és clara: recolzar els governs locals perquè puguin oferir millors serveis a la ciutadania, prendre decisions informades i afrontar amb garanties els desafiaments presents i futurs de la majoria de ciutats catalanes en els pròxims anys.
Suport integral
La FMC ofereix una àmplia cartera de serveis i recursos pensada per facilitar la gestió municipal i reforçar la capacitat d’acció dels ajuntaments catalans. L’ens disposa d’espais de participació sectorial on compartir experiències, coneixement i bones pràctiques entre pobles i ciutats.
Així mateix, posa a disposició de les administracions locals un departament d’assessorament jurídic especialitzat que permet garantir decisions rigoroses i segures en la resolució de consultes i en la redacció d’informes, esmenes i observacions.
També impulsa la formació contínua, adaptada als reptes presents i futurs de la gestió pública, dirigida tant a personal tècnic com a càrrecs electes locals. D’altra banda, en l’àmbit del finançament ofereix recolzament i acompanyament en fons europeus, amb l’objectiu d’aprofitar oportunitats de finançament i innovació a través del Servei Info Europa.
A més a més, facilita la contractació de béns, serveis i obres per a les entitats locals i ofereix recolzament en l’execució dels contractes a través de la Central de Contractació de la FEMP, a la qual poden adherir-se totes les entitats associades a la Federació de Municipis de Catalunya. I tot això amb un objectiu comú: reforçar la governança local per millorar la qualitat del servei públic de les administracions locals.
Innovació i futur
El món local està afrontant grans transformacions: emergència climàtica, digitalització, nous models econòmics i socials. Davant aquests reptes, la cooperació entre institucions és més necessària que mai. Per això, des de la FMC s’impulsen aliances, es genera coneixement i es promouen iniciatives que permeten als municipis anticipar-se i adaptar-se als canvis amb eficàcia. La participació en xarxes, la col·laboració amb altres entitats i la promoció de projectes compartits són mesures clau per avançar.
Avui, més que mai, el municipalisme és un model essencial per construir societats més justes, sostenibles i cohesionades. I en aquest camí, la FMC continua sent un aliat imprescindible per als governs locals.
