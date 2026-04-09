L’aventura espacial
Temps a la carta per tornar
Els astronautes de la missió Artemis tenen 475 milles nàutiques per escollir on tocar terra. El millor temps es preveu a San Diego, així que s’espera que amarin "a prop de la costa", segons la NASA.
Jordi Puig
La NASA ha previst un temps favorable perquè els astronautes de l’Artemis 2 tornin a la Terra avui (matinada de dissabte a Espanya) i amarin a prop de les costes de San Diego, a Califòrnia, no gaire lluny de la frontera dels EUA amb Mèxic, on els esperarà el barco de la marina USS John P. Murtha. "Són prop de 475 milles ( nàutiques) d’oceà (879 quilòmetres) en les quals podem seleccionar el temps més propici. El pròxim a San Diego es veu favorable, així que soc optimista que puguem amarar a prop de la costa", va afirmar Jared Isaacman, l’administrador de la NASA, en una conferència de premsa.
L’agència espacial nord-americana va portar a terme aquestes projeccions després que la nau Orion abandonés l’esfera d’influència de la Lluna, i els quatre astronautes de la missió iniciessin la seva tornada a la Terra després d’haver orbitat al voltant del satèl·lit natural dilluns.
Durant la seva actualització sobre l’operació, els funcionaris de la NASA van compartir imatges captades pels astronautes durant el sobrevol lunar, i van confirmar que es dirigien al punt intermedi cap al lloc de recuperació per a l’amaratge a l’oceà Pacífic. La tripulació ja prepara la seva tornada, a una velocitat d’1,7 quilòmetres per segon. "L’astronauta de la NASA Christina Koch i el de l’agència espacial canadenca (CSA) Jeremy Hansen van revisar els procediments i van supervisar la configuració de la nau i les dades de navegació", va informar l’agència nord-americana al seu portal web.
"Adeu a la Lluna"
"Estan camí de tornar a casa. Li vam dir adeu de manera temporal a la Lluna més d’hora avui, a la 1.23 de la tarda de l’est dels EUA (les 19.33 hora espanyola). És el punt en què vam sortir de l’esfera d’influència lunar i estem de tornada sota el control de la gravetat de la Terra", va dir el director del vol, Rick Henfling.
La separació dels mòduls de servei i de la tripulació començarà demà a les 19.33 hores de l’est dels EUA (02.33 hora espanyola de dissabte), mentre que l’amaratge es preveu a les 20.06 hores (02.06 de dissabte), va exposar la NASA. Durant l’aterratge, la tripulació té previst provar una peça per a la intolerància ortostàtica, un equip especialitzat dissenyat per ajudar els astronautes a mantenir la pressió arterial i la circulació durant la transició de tornada a la gravetat terrestre.
