Seguretat
El transport públic català habilitarà un botó lila digital
La Generalitat formarà el personal per activar un protocol unitari, que es complementarà amb una guia de disseny d’estacions segures.
La mesura es complementarà amb l’activació d’una bústia anònima
Glòria Ayuso
Tot el transport públic a Catalunya tindrà un botó lila digital el 2027 per combatre la violència masclista. La Generalitat, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i els operadors del transport treballen en la implantació d’un protocol únic per combatre situacions d’assetjament.
L’objectiu és garantir una resposta homogènia i coordinada en tot el sistema de transport públic, un dels llocs en el qual s’ha detectat un gran nombre de situacions de violència masclista. El punt lila estarà disponible en les aplicacions dels operadors i de manera molt accessible des del mòbil de tots els usuaris del transport, i posarà en marxa de manera immediata un protocol de detecció, activació de mesures, acompanyament a la víctima i registre del que ha passat. Perquè funcioni correctament, el Govern treballa per establir un circuit consensuat amb tots els agents implicats i adaptat a les característiques de cada operador, segons va explicar ahir la responsable del Servei de Mobilitat de la Conselleria de Territori, Sara Hernández.
La mesura es complementarà amb l’activació d’una bústia anònima en què es podran detallar les situacions que s’hagin produït. "La bústia pot ajudar molt a registrar més casos", assenyala Hernández, encara més quan "no sempre les persones volen denunciar en el moment" el que ha passat.
La posada en marxa del botó lila digital es va anunciar ahir en el marc de la jornada El transport públic és cosa de dones, que estava organitzada per l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Actualment, el Govern defineix les accions de resposta per a cada operador: des de l’avaluació del cas en concret fins a l’activació d’emergències. Internament, la logística és complexa: s’han dissenyat fins a cinc protocols específics per al tren i sis per als diferents transports per carretera, que així mateix varien segons si l’entorn és urbà, interurbà o rural.
No obstant, tota aquesta complexitat tècnica s’aglutina a sota d’una interfície única i simplificada: per a la usuària, el botó lila actua com una porta d’entrada senzilla que li oferirà una resposta immediata. Tal com assenyala la responsable de Mobilitat de la Generalitat, el botó lila fa possible digitalitzar els diferents circuits perquè aquest entramat complex sigui en la pràctica molt fàcil de fer servir.
"Bona rebuda"
A finals d’aquest mes la Generalitat explicarà als operadors tots els detalls del protocol i la seva implementació. "Ens estem trobant amb una bona rebuda", va afirmar Hernández, que va remarcar que en el desplegament d’aquest sistema unitari resultarà fonamental la formació del personal pertanyent a totes les empreses del transport, igual com del personal de seguretat i els Mossos d’Esquadra. Per millorar la percepció de seguretat, s’està elaborant, a més, una guia per al disseny de les estacions d’autobusos i de Rodalies, després de portar a terme una auditoria en diferents estacions de tot Catalunya.
