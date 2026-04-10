Urbanisme
Adif comença la demolició de l’antiga estació de la Sagrera
Les màquines van començar ahir, una setmana abans del previst, a demolir la façana posterior d’aquest edifici centenari, un procés que va passar desapercebut des del carrer però que avança sense fre.
Glòria Ayuso
La demolició de l’estació de la Sagrera va començar ahir i avança a un ritme que fa preveure que ben aviat aquesta construcció de 1920 es convertirà en un grapat de runa. Tot i que Adif va informar que no es duria a terme fins a la setmana que ve, els fets evidencien tot el contrari: la feina de desmantellament de l’interior va precedir el començament de la demolició de tota l’estructura de l’edifici, que cau sense presentar cap resistència.
La màquina va començar la tasca per la façana contrària al carrer principal, Gran de la Sagrera, de manera que des de la via pública encara no és perceptible que de l’altra banda l’edifici ha començat a desaparèixer. Tampoc des del pont de Calatrava, on ahir encara es veia l’edifici alçat com si no passés res mentre s’anava esbocinant pel costat contrari. «Comencen per aquí perquè és per aquest punt per on poden entrar els camions per anar traient el rebuig», explicaven fonts coneixedores dels treballs. Tot i que sí que hi havia mostres que passava alguna cosa: s’aixecava un gran núvol de pols cada vegada que la runa es precipitava a terra, i era visible des de tot l’entorn.
L’edifici es va alçar en la segona dècada del segle XX al carrer de la Baixada de la Sagrera i es va convertir en centre de recepció i emissió de la petita paqueteria de Barcelona, que llavors anava amb tren. El 1990 es va posar fi a aquesta activitat i fins al desembre de l’any passat va acollir les oficines d’Adif des d’on es coordina la feina de construcció de la nova estació d’alta velocitat de la Sagrera. «Una llàstima. Ho podrien haver rehabilitat per dins», afirmava Pere Giménez, recolzat sobre la barana mentre observava amb nostàlgia l’edifici.
Giménez es va acostar fins al reixat al costat de l’estació per poder veure de prop com treballaven, amb el risc de quedar ple d’aquesta gran polseguera. Comentava que hi havia anat a propòsit a l’assabentar-se que ben aviat farien caure l’antiga estació de mercaderies, i es va trobar que la màquina ja havia començat la feina d’enderrocament. Ara jubilat, va explicar que treballava per a l’agència de duanes Comas i que en diverses ocasions havia hagut de venir a l’estació de la Sagrera a fer despatx de mercaderies i altres tràmits. «Era un edifici molt elegant, amb unes oficines a dins amb tot de fusta. Com aquest no n’hi ha gaires. Sembla que hagin començat la demolició per darrere perquè no ho vegem. Tot i que abans la gent es mobilitzava per evitar aquestes coses. Ara no, i això que llavors amb la dictadura era més perillós», va continuar dient mentre observava la gran màquina destruint la façana.
Al migdia no hi havia gaire gent pel carrer. Però s’hi va presentar algú més. Olaguer Méndez, de l’Associació de Veïns de la Sagrera, que també hi va anar després d’assabentar-se que havia començat la demolició. En el seu cas, no lamentava tant la desaparició de l’edifici centenari. Té ganes que el nou barri de la Sagrera prengui forma després de molts anys patint unes obres també molt llargues i un barri ocupat per grans descampats. Però expressava la preocupació que li causa el gran núvol de pols que es desprèn de les tasques, i per si hi ha restes de fibrociment. Els operaris han estat els dies previs treballant en el buidatge d’aquest material de qualsevol part de l’edifici.
Canvi complet
«Aquesta setmana que ve ens reunirem amb l’Ajuntament en la taula per a l’erradicació de l’amiant», va destacar. També va explicar com el nou projecte canviarà completament el carrer que encara ocupa l’antiga construcció. «Gairebé tocant a l’estació hi va un edifici de planta baixa i fins a vint pisos, i un altre que anirà d’allà fins aquí», deia assenyalant una gran extensió. «S’ha de tenir en compte que, al principi, el projecte incloïa un hotel que ara s’ha reconvertit en habitatge públic, i això no se sap prou», va assenyalar per defensar els plans que hi ha previstos per al nou barri de la Sagrera.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”