Educació sexual

Tres de cada quatre adolescents han viscut una relació afectivosexual perjudicial

L’estudi dut a terme per Educo i la xarxa #LaInfanciaEnElCentro mostra la confusió de conceptes que pateixen els joves sobre com tractar la seva parella

Fotos del reportatge sobre la hipersexualizació dels joves (imatge d'arxiu).

Fotos del reportatge sobre la hipersexualizació dels joves (imatge d'arxiu). / ELISENDA PONS

EFE

Madrid

Tres de cada quatre adolescents d’entre 15 i 20 anys reconeix haver viscut relacions afectivosexuals perjudicials i gairebé la meitat creu que la violència o el dany formen part del que comporta una relació, tot i que prop d’un 20 % afirma que ho ha consentit per por de quedar-se sol.

"L’estimo tant que ho deixo passar" o "ens fa mal, però aguantem perquè l’estimem", són frases que formen part de l’estudi que han dut a terme Educo i la xarxa #LaInfanciaEnElCentro a través d’una enquesta a nens i nenes d’entre 5 i 20 anys i que revela la confusió que hi ha entre el que és intimitat, afectivitat i sexualitat.

La consulta es va fer a 334 nens i nenes de sis comunitats autònomes: Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Euskadi i les Illes Canàries, i el resultat més sorprenent és que més de la meitat dels participants ha tingut relacions perjudicials.

Por a la soledat

Com més edat tenen els grups enquestats, el percentatge de persones que han viscut relacions que els feien mal creix, representant la meitat de les experiències entre els 12 i els 14 anys i escalant fins al 75 % entre els joves de 15 a 20 anys.

Quan s’analitzen les raons, el motiu que més s’esmenta és la normalització del dany (29,4 %), seguit de la por a la soledat (19,3 %) i de la por al rebuig (14,3 %).

"Em fa més mal estar sol", "m’estimo més aguantar que estar sola" o "per no ser poruc" i "per sentir-me acceptat" són algunes de les declaracions que han fet els nois i noies a Educo. El grup en què la por a la soledat i al rebuig és més gran és entre els nens i nenes de 9 a 11 anys.

Afectivitat o intimitat?

Gairebé la meitat dels nens i nenes, sobretot entre 5 i 8 anys, no distingeix entre la intimitat i la sexualitat i tendeix a associar qualsevol manifestació afectiva, com podrien ser les carícies o els petons, amb connotacions genitals o de vergonya.

A mesura que els grups avancen en maduresa, augmenta la capacitat per distingir entre els diferents nivells de relació: afectivitat, intimitat, sexualitat i genitalitat. Tanmateix, la confusió entre afectivitat i intimitat apareix de manera recurrent al llarg dels 4 grups d’edat.

Els nois i noies van haver de col·locar diferents conceptes com ara: rialles, aficions comunes, coses que fan vergonya, secrets, petons, carícies, fer nadons i tocar penis/vulva en les àrees de l’afectivitat, la intimitat, la sexualitat i la genitalitat.

Entre les 2.042 classificacions totals hi va haver un 65,5 % d’encerts i un 34,5 % d’errors i, mentre els conceptes vinculats a la genitalitat els entenia la gran majoria, els lligats a la intimitat —tot el que té a veure amb compartir coses privades d’un mateix, com secrets— eren els que més costava diferenciar per als nens i nenes de 5 a 14 anys.

A partir dels 15 anys, el que va generar més dubtes és el significat de sexualitat, ja que no sempre hi van incloure paraules com carícies o petons.

Sense diferenciació no hi ha límits

"Si no diferencien bé entre afecte, intimitat o sexualitat, no sabran on són els límits ni què poden esperar de cada relació. I quan alguna cosa passa la línia, és molt més fàcil que normalitzin situacions perjudicials", adverteix Josep Campins, coautor de l’informe.

Els experts d’Educo insisteixen en la necessitat d’una educació afectivosexual en totes les etapes escolars, per ensenyar que la intimitat no sempre equival a sexualitat i que es poden compartir espais de gran intimitat sense contacte físic, una realitat que molts joves no acaben d’identificar.

Per això els investigadors reclamen treballar de manera específica que els gestos d’afecte no han de traspassar els límits personals ni de consentiment.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

Detingut un agricultor per cultivar nectarines "il·legals" a Catalunya: s’enfronta a multes de fins a 288.000 euros

Detingut un agricultor per cultivar nectarines "il·legals" a Catalunya: s’enfronta a multes de fins a 288.000 euros

Junts i Avenç reeediten una moció sobre el nou pavelló del Baxi: "És una oportunitat perquè el Govern rectifiqui la seva posició de forma elegant"

Junts i Avenç reeediten una moció sobre el nou pavelló del Baxi: "És una oportunitat perquè el Govern rectifiqui la seva posició de forma elegant"

Un estudi de la UVic-UCC destaca que les pluges del 2025 han millorat la qualitat ecològica dels rius d'Osona i Lluçanès

Un estudi de la UVic-UCC destaca que les pluges del 2025 han millorat la qualitat ecològica dels rius d'Osona i Lluçanès

L’ICS forma el personal de pediatria en perspectiva de gènere i detecció de violència sexual i masclista

L’ICS forma el personal de pediatria en perspectiva de gènere i detecció de violència sexual i masclista

Sis de cada 10 dependents reben prestacions per ser atesos a casa seva

Sis de cada 10 dependents reben prestacions per ser atesos a casa seva

Multimèdia | Objectiu boscos madurs: ¿conservació o gestió?

Multimèdia | Objectiu boscos madurs: ¿conservació o gestió?

El pop-up oficial del grup coreà Blackpink arriba a Barcelona: articles exclusius en aquesta zona de la ciutat

MAPA | Catalunya identifica les millors zones per talar arbres i disposar de més aigua: de les capçaleres del Ter al Besòs i el Llobregat

MAPA | Catalunya identifica les millors zones per talar arbres i disposar de més aigua: de les capçaleres del Ter al Besòs i el Llobregat
