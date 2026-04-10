Educació sexual
Tres de cada quatre adolescents han viscut una relació afectivosexual perjudicial
L’estudi dut a terme per Educo i la xarxa #LaInfanciaEnElCentro mostra la confusió de conceptes que pateixen els joves sobre com tractar la seva parella
EFE
Tres de cada quatre adolescents d’entre 15 i 20 anys reconeix haver viscut relacions afectivosexuals perjudicials i gairebé la meitat creu que la violència o el dany formen part del que comporta una relació, tot i que prop d’un 20 % afirma que ho ha consentit per por de quedar-se sol.
"L’estimo tant que ho deixo passar" o "ens fa mal, però aguantem perquè l’estimem", són frases que formen part de l’estudi que han dut a terme Educo i la xarxa #LaInfanciaEnElCentro a través d’una enquesta a nens i nenes d’entre 5 i 20 anys i que revela la confusió que hi ha entre el que és intimitat, afectivitat i sexualitat.
La consulta es va fer a 334 nens i nenes de sis comunitats autònomes: Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Euskadi i les Illes Canàries, i el resultat més sorprenent és que més de la meitat dels participants ha tingut relacions perjudicials.
Por a la soledat
Com més edat tenen els grups enquestats, el percentatge de persones que han viscut relacions que els feien mal creix, representant la meitat de les experiències entre els 12 i els 14 anys i escalant fins al 75 % entre els joves de 15 a 20 anys.
Quan s’analitzen les raons, el motiu que més s’esmenta és la normalització del dany (29,4 %), seguit de la por a la soledat (19,3 %) i de la por al rebuig (14,3 %).
"Em fa més mal estar sol", "m’estimo més aguantar que estar sola" o "per no ser poruc" i "per sentir-me acceptat" són algunes de les declaracions que han fet els nois i noies a Educo. El grup en què la por a la soledat i al rebuig és més gran és entre els nens i nenes de 9 a 11 anys.
Afectivitat o intimitat?
Gairebé la meitat dels nens i nenes, sobretot entre 5 i 8 anys, no distingeix entre la intimitat i la sexualitat i tendeix a associar qualsevol manifestació afectiva, com podrien ser les carícies o els petons, amb connotacions genitals o de vergonya.
A mesura que els grups avancen en maduresa, augmenta la capacitat per distingir entre els diferents nivells de relació: afectivitat, intimitat, sexualitat i genitalitat. Tanmateix, la confusió entre afectivitat i intimitat apareix de manera recurrent al llarg dels 4 grups d’edat.
Els nois i noies van haver de col·locar diferents conceptes com ara: rialles, aficions comunes, coses que fan vergonya, secrets, petons, carícies, fer nadons i tocar penis/vulva en les àrees de l’afectivitat, la intimitat, la sexualitat i la genitalitat.
Entre les 2.042 classificacions totals hi va haver un 65,5 % d’encerts i un 34,5 % d’errors i, mentre els conceptes vinculats a la genitalitat els entenia la gran majoria, els lligats a la intimitat —tot el que té a veure amb compartir coses privades d’un mateix, com secrets— eren els que més costava diferenciar per als nens i nenes de 5 a 14 anys.
A partir dels 15 anys, el que va generar més dubtes és el significat de sexualitat, ja que no sempre hi van incloure paraules com carícies o petons.
Sense diferenciació no hi ha límits
"Si no diferencien bé entre afecte, intimitat o sexualitat, no sabran on són els límits ni què poden esperar de cada relació. I quan alguna cosa passa la línia, és molt més fàcil que normalitzin situacions perjudicials", adverteix Josep Campins, coautor de l’informe.
Els experts d’Educo insisteixen en la necessitat d’una educació afectivosexual en totes les etapes escolars, per ensenyar que la intimitat no sempre equival a sexualitat i que es poden compartir espais de gran intimitat sense contacte físic, una realitat que molts joves no acaben d’identificar.
Per això els investigadors reclamen treballar de manera específica que els gestos d’afecte no han de traspassar els límits personals ni de consentiment.
