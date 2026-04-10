Crisi de l'habitatge
El fons propietari del bloc Sant Agustí accedeix a ajornar el desnonament d’en Txema per negociar una solució
La propietat ha demanat al jutge que paralitzi durant tres mesos el desallotjament després de la intervenció del Síndic de Greuges
Gisela Macedo
El fons d’inversió propietari del bloc Sant Agustí ha accedit a demanar al jutge que ajorni el desnonament d’en Txema, veí de l’edifici, durant tres mesos, mentre negocia una solució amb el Síndic de Greuges de Barcelona, ha informat la Sindicatura aquest divendres en un comunicat.
Després d’un primer intent fallit el passat 25 de març, el segon intent de desallotjament d’en Txema estava previst per al pròxim dimecres 15 d’abril. Ara que la propietat ha registrat aquesta petició d’ajornament al jutjat, el Síndic aprofitarà aquest temps per mediar entre les parts i assolir una solució extrajudicial que eviti que l’home, veí de la finca des de fa més d’una dècada, hagi d’abandonar l’habitatge.
Contra l’especulació immobiliària
El bloc Sant Agustí (c/ Sant Agustí, 14) va ser comprat el 2023 pel fons neerlandès New Amsterdam Developers. Des d’aleshores, els llogaters denuncien que la nova propietat no està renovant els contractes de lloguer i que la seva intenció seria reformar l’immoble per dividir els habitatges en unitats més petites i destinar-les a "colivings", un model de lloguer per habitacions adreçat principalment a públic estranger i amb preus més elevats.
El primer intent de desnonament va generar una forta resposta veïnal. Desenes de persones, convocades pel Sindicat de Llogateres, es van concentrar davant de l’edifici des de la nit anterior per intentar frenar el llançament d’en Txema, i ho van aconseguir. En aquest context, la Sindicatura de Greuges es va oferir a dur a terme la mediació entre les parts, com ja va fer amb resultat positiu a la Casa Orsola o a les finques municipals de Vallcarca.
El cas de Sant Agustí també va provocar diverses reaccions polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va manifestar el seu rebuig contra l’especulació immobiliària i va assegurar que "en cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives contra el dret dels veïns a viure al seu barri".
