L’AVENTURA ESPACIAL
Artemis es prepara per amarar a 3.000 graus i 40.000 km/h
El protocol de l’operació, prevista per a demà a la matinada (hora peninsular espanyola), mai s’ha testat. Es tracta de la reentrada més ràpida i amb més pressió tèrmica mai registrada.
Valentina Raffio
Artemis es prepara per tornar a la Terra i, al seu torn, per viure el moment més crític de tota la missió. En tan sols unes hores, la nau espacial que en els últims 10 dies ha portat un equip de quatre astronautes a fer una volta per la cara oculta de la Lluna haurà de tornar al seu planeta mare i superar el temut reingrés a l’atmosfera. Els tècnics de la missió afirmen que aquest moment, ja per si mateix complicat, preocupa especialment per les esquerdes detectades a l’escut tèrmic durant el primer vol de prova fet amb Orion fa ja quatre anys. La NASA s’ha coordinat amb l’exèrcit dels Estats Units per seguir segon a segon la reentrada de la missió i el seu amaratge a les aigües del Pacífic, previst per a avui a la tarda (demà de matinada per als rellotges espanyols).
El protocol de reentrada a l’atmosfera que portarà a terme Artemis és una cosa que mai abans s’ha posat a prova. I que, de fet, s’ha ideat per mirar d’evitar repetir els riscos del primer vol de prova d’aquest programa. L’any 2022, la NASA va llançar la missió Artemis 1 amb l’objectiu de fer un primer vol al voltant de la Lluna i testar totes les tecnologies necessàries, des del coet fins a la càpsula, abans de dur a terme un viatge amb humans. La prova va acabar amb relatiu èxit excepte per una qüestió. Segons van revelar les anàlisis posteriors, durant la reentrada a l’atmosfera l’escut que protegia la nau Orion es va esquerdar greument. Una investigació posterior també va revelar que, en cas d’haver estat tripulada, aquest moviment podria haver posat en risc la vida dels astronautes a bord. I això va obligar els tècnics de la missió a buscar un pla alternatiu per minimitzar riscos.
El primer vol d’Artemis va fer una maniobra que consisteix a "rebotar" en diversos punts de l’atmosfera i efectuar una caiguda més perpendicular fins a posar-se sobre el mar. Però, atès que aquest moviment amenaça de generar acumulacions de gasos i pressió dins de l’escut tèrmic i va provocar esquerdes i despreniments inesperats de material, la segona expedició d’Artemis ha decidit apostar per una reentrada molt més directa, sense rebot, centrada a travessar l’atmosfera en una sola fase. Segons argumenta l’equip científic de la missió, d’aquesta manera l’escut tèrmic s’escalfarà i es desgastarà de manera progressiva i constant, fet que permetrà que els gasos s’escapin correctament i evitarà danys estructurals a la nau. Tot i que això, paradoxalment, exposarà els astronautes a la reentrada més ràpida i amb més pressió tèrmica mai registrada.
En un primer moment es va estudiar l’opció de dissenyar un nou escut tèrmic, però la idea va acabar sent rebutjada per raons de "temps, cost i risc operatiu". Els responsables de la missió van afirmar que canviar-lo hauria implicat redissenyar, fabricar i integrar un nou sistema, a més de repetir nombroses proves de certificació i això, finalment, hauria retardat significativament la missió. És per això que, en lloc de modificar el hardware, l’agència va optar per ajustar la trajectòria de reentrada per evitar les condicions que van provocar el problema. La decisió ha sigut molt criticada per alguns experts, ja que, segons algunes veus, el fet de mantenir l’escut original potencialment defectuós exposa la tripulació a riscos innecessaris.
15 minuts de tensió
La coreografia de reentrada durarà entre 12 i 15 minuts i seguirà els passos següents. Uns 20 minuts abans d’ingressar a l’atmosfera, Orion se separarà del mòdul de serveis i ajustarà amb precisió el seu angle d’entrada. Tot això, sabent que un massa pronunciat podria destruir la nau, mentre que un massa suau la faria rebotar fora de l’atmosfera. Després, una vegada enfocada en el seu objectiu, la nau accelerarà fins a arribar a una velocitat hipersònica de fins a 40.000 km/h. Una vegada assolida la interfície d’entrada, a uns 120 km d’altura, la fricció i compressió de l’aire generaran una enorme bola de foc al voltant de la càpsula i elevaran les temperatures fins a arribar als 3.000 graus centígrads.
El moment més crític es viurà uns segons després d’entrar a l’atmosfera, quan la nau, embolicada en un núvol de plasma, perdrà les comunicacions amb la Terra durant uns sis minuts. Durant aquesta apagada, la càpsula descendirà des d’uns 120 km fins a uns 45 km d’altura sense contacte amb control de missió. Superat aquest moment, la nau restablirà les comunicacions amb la sala de control i començarà la fase final de desacceleració en què s’aniran desplegant els paracaigudes per reduir la velocitat. El procés culminarà amb l’amaratge de la càpsula a les aigües de l’oceà Pacífic, davant les costes de San Francisco.
