Serveis
Badalona adjudica per 500 milions a FCC el contracte de neteja
García Albiol descriu el nou servei com «un abans i un després» i afirma que serà «una revolució espectacular». L’alcalde fixa l’entrada en funcionament de la nova contracta a partir de la segona quinzena del mes de maig.
Gerardo Santos
Després de més de cinc anys caducat, i un procés de licitació que s’ha allargat aproximadament un any i mig, l’Ajuntament de Badalona va anunciar ahir l’adjudicació del contracte de serveis de neteja urbana, recollida i transport de residus i punts nets. La contracta se l’emporta l’empresa FCC, per una suma de gairebé 500 milions d’euros per als pròxims 12 anys: «Serà un abans i un després, una autèntica revolució que es notarà a partir de les pròximes setmanes», va declarar ahir al matí l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, durant la roda de premsa en què es va anunciar el final del procés d’adjudicació. Concretament, va declarar l’alcalde, el servei entrarà en funcionament durant la segona quinzena del mes de maig.
La Junta Local de Govern aprovarà demà els lots 1 (de recollida i neteja, per uns 483 milions) i el 4 (el dels punts nets, per una mica més de 10 milions), mentre que queden pendents els lots 2 i 3, referits a la recollida de roba i olis utilitzats, que van ser recorreguts i la licitació dels quals s’ha de reactivar. Així ho va explicar el director de contractació municipal, que va acabar responent algunes preguntes a petició del mateix alcalde Albiol. D’aquesta manera, i fins que no se’n reactivi la licitació, aquests serveis menors es duran a terme en els punts nets municipals, de manera provisional.
El nou servei incorpora, d’acord amb l’alcalde, «millores històriques» que el situaran «entre els millors d’Espanya». «No ho dic jo, sinó la mateixa empresa adjudicatària i els experts amb qui hem parlat», va declarar Albiol. El nou contracte disposa un augment de la plantilla, que passarà de 416 a 565 empleats; el canvi de la maquinària i de tots els vehicles, que passen de ser 110 a 146. Així mateix, s’incrementarà un 30% la freqüència de la neteja dels carrers, que es netejaran amb aigua a pressió com a mínim una vegada al mes, mentre que fins ara això passava una vegada cada quatre mesos, va enumerar Albiol. D’altra banda, augmenta d’una vegada per setmana a cinc la neteja als polígons de la ciutat, a part d’ampliar la freqüència de neteja els caps de setmana. Tots els contenidors es renovaran i, tal com va avançar EL PERIÓDICO, se suprimiran els gairebé 300 contenidors soterrats, ubicats en 45 llocs de la ciutat.
L’alcalde va voler destacar el servei de recollida de mobles vells i trastos, que oferirà a les persones grans i a aquelles amb problemes de mobilitat l’opció de pujar fins a la porta de l’habitatge per retirar els mobles: «Això és importantíssim perquè hi ha zones a la ciutat amb població envellida, i també hi ha moltes vivendes a la ciutat sense ascensor», va indicar el regidor popular, que també va incidir en la creació d’una oficina municipal que es dedicarà exclusivament a resoldre dubtes i queixes veïnals sobre el servei de neteja.
Control per geolocalització
Quedarà pendent de licitar-se el cinquè lot, referit a la fiscalització del servei mitjançant l’ús de la tecnologia digital per controlar via geolocalització i en temps real els possibles incompliments en el servei, fórmula testejada en altres grans ciutats com Mataró. «Hi haurà un informe diari que creuarà el servei planejat amb el que realment s’ha fet; si es comprova que no ha sigut prestat correctament, hi haurà penalitzacions, tot i que esperem que no sigui així», va declarar el tinent d’alcaldia Daniel Gracia.
Alguns dels nous contenidors seran de ferro «per evitar un problema que ja comencem a no tenir, que és el de la crema de contenidors», va assenyalar Albiol, per després assegurar que el 2025, i respecte al 2024, va descendir un 35% el nombre de contenidors calcinats a la ciutat. A més, els contenidors tindran un sensor, va explicar el líder popular, «que detectarà que quan estigui ple, sigui l’hora o no de la recollida, es desplaçarà un camió a buidar-lo, cosa que evitarà imatges d’escombraries sobresortint o a l’entorn d’un contenidor».
Preguntat sobre si es planteja en el nou servei la introducció de contenidors tancats, l’alcalde va ironitzar assenyalant que en altres ciutats aquesta experiència no ha quallat: «Els veïns de Girona, per exemple, volen cremar l’Ajuntament», va hiperbolitzar. «Molts experts ens han recomanat no posar contenidors tancats, pensem que qui no pugui obrir perquè falla el codi o no porti a sobre la targeta acabarà llançant les escombraries a terra».
Com a alternativa, l’Ajuntament de Badalona aposta per ampliar els contenidors portàtils, que es col·loquen en hores determinades, i es retiren després. Si fins ara aquest tipus de contenidor es trobava en 15 ubicacions, a partir d’ara serà en 23. Precisament sobre els veïns que deixen bosses d’escombraries a les papereres, o que les dipositen al carrer en horaris en els quals els contenidors no estan disponibles ha llançat un parell de dards l’alcalde: «Això no pot ser, i no està passant en barris desestructurats, sinó al Centre i Casagemes, –barri on resideix Albiol–, cada dia a la cantonada del carrer Santa Maria amb Prim algú decideix posar les bosses d’escombraries a la porta del veí, això no és admissible», va lamentar.
