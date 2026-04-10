Reforç de seguretat
Barcelona contracta vigilància privada per blindar la Sagrera contra ocupacions als solars del futur barri
Els vigilants faran rondes en una vintena de solars i avisaran la Guàrdia Urbana davant de qualsevol incidència
El Periódico
L'Ajuntament de Barcelona vol evitar l'aparició d'assentaments de barraques als solars situats al voltant de la futura gran estació de la Sagrera, en una zona cridada a convertir-se en un nou barri amb habitatges públics, hotels, equipaments i serveis. Per això, el consistori ha tret a concurs un contracte de vigilància privada per servir de suport a la Guàrdia Urbana, amb l'objectiu d'evitar ocupacions en aquests terrenys mentre avança una de les transformacions urbanístiques més grans de la capital catalana.
Segons ha avançat betevé i han confirmat fonts municipals a aquest diari, els nous vigilants es repartiran per una vintena de solars municipals del districte de Sant Andreu, en una zona especialment sensible per la quantitat d'espais que actualment estan en desús, a l'espera que comencin les obres. Així mateix, des del consistori subratllen que aquest tipus de mesures ja s'han aplicat en altres punts de la ciutat en situacions similars de provisionalitat.
El contracte tindrà una durada de dos anys, fins al 2028, i un pressupost de 177.563 euros. Els treballadors hauran de fer rondes periòdiques i avisar la Guàrdia Urbana i el districte en cas de detectar accessos no autoritzats o actes incívics als solars i naus pendents d'enderroc.
El passat 25 de març, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra van desallotjar 126 persones que malvivien en un assentament de barraques aixecat en uns terrenys de la zona, que eren propietat d'Adif.
Barri en construcció
Aquesta actuació es produeix en plena compte enrere per a la finalització de la futura estació de la Sagrera, prevista d'aquí a sis anys. Mentrestant, ja està en marxa la gran transformació urbana de tot el seu entorn, ja que la intenció és que bona part d'aquest nou barri estigui llest abans que la infraestructura entri en funcionament.
El pla preveu la construcció de milers d'habitatges, zones verdes, equipaments públics i nova activitat econòmica en una superfície de més de 160 hectàrees. En aquest context, evitar l'ocupació dels solars resulta necessari per no endarrerir les obres del futur barri, després que la construcció de la nova estació ja hagi acumulat demores importants des que es va projectar, l'any 2010.
