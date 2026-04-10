Pop coreà
El pop-up oficial del grup coreà Blackpink arriba a Barcelona: articles exclusius en aquesta zona de la ciutat
La botiga compta amb algunes edicions limitades i productes relacionats amb 'Deadline', l’últim àlbum de la banda
Goundo Sakho
La febre pel K-Pop fa anys que està instal·lada a Espanya. Bandes com BTS, Stray kids, Blackpink i Twice són conegudes tant pels seus seguidors més acèrrims com per alguns oients ocasionals, mentre que d’altres, com New Jeans, Aespa i Enhypen, s’han convertit en les favorites de la generació Z.
La promoció d’aquest gènere sol utilitzar una estratègia integral i massiva, destacant videoclips d’alt pressupost, així com intenses campanyes a les xarxes socials, la producció i participació en programes de varietats, la creació de múltiples versions d’àlbums físics i, fins i tot, la instal·lació de botigues de promoció comercial.
Aquest és el cas de Blackpink que, per celebrar el llançament del seu nou àlbum 'Deadline', ha obert un pop-up oficial a Barcelona.
Un oasi per als Blink
En aquest pop-up s’hi poden trobar una gran varietat de productes oficials i exclusius, que únicament estan disponibles en aquest i altres establiments repartits pel món.
L’oferta inclou des de discos, samarretes, dessuadores, accessoris i pòsters fins a algunes edicions limitades i articles vinculats a la seva última publicació, que coincideix amb el desè aniversari del grup.
L’espai està instal·lat al centre comercial de les Arenes, a la plaça d’Espanya, l’antiga plaça de toros de Barcelona i, segons la pàgina oficial del grup, els 'blink' (els fans del grup) poden visitar-lo, de 9 a 21 hores, fins al pròxim 18 d’abril.
'Deadline', un nou començament
Blackpink va llançar el seu últim disc el passat 27 de febrer, després de tancar la seva exitosa gira mundial 'Deadline World Tour'. Aquest miniàlbum és el seu primer projecte grupal des de 2022, després d’haver renovat el seu contracte amb la discogràfica YG Enterteinment; i inclou cinc cançons: 'JUMP' —llançada prèviament—, 'GO', 'Me and my', 'Champion' i 'Fxxxboy', que ja van batre rècords durant el primer dia, acumulant milions de reproduccions a Spotify en només 24 hores.
Per aleshores, com va confirmar Jisoo, una de les integrants, en una entrevista amb la revista 'Elle Korea', el grup ja havia iniciat les gravacions del vídeo musical principal.
A diferència de 'Bornpink', el seu treball discogràfic anterior, promocionat el setembre de 2022, 'Deadline' es caracteritza per una estètica més moderna, intensa i futurista.
Múltiples reconeixements
Blackpink és el grup femení sud-coreà format per les artistes Lisa, Jisoo, Rosé i Jennie. Va debutar el 8 d’agost de 2016 amb els senzills 'Whistle' i 'Boombayah', després que les integrants fossin seleccionades en un càsting massiu el 2009, i ràpidament va assolir el primer lloc a les llistes de Billboard World Digital Songs.
Actualment, compta amb diversos reconeixements. Entre ells, el Rècord Guiness del primer grup a superar els 100 milions de subscriptors a Youtube i tenir més visualitzacions totals a la plataforma (més de 41.000 milions a principis d’abril).
Així mateix, ha estat el primer grup a presentar-se al festival Coachella, assolint l’estatus de cap de cartell el 2023, i a guanyar un MTV Music Award (2020).
Cavalleresses d’Anglaterra
Deixant això de banda, totes elles han estat nomenades Membres Honoràries de l’Orde de l’Imperi Britànic pel rei Carles III el 2023, i compten amb una sòlida carrera individual: Jennie, la primera a debutar com a solista, és una gran 'influencer' de la moda, a més d’haver participat en la sèrie 'The Idol' dirigida pel cantant The Weekend.
Lisa, rapera i ballarina principal, ha estat guanyadora de diversos premis, com l’MTV EMA a la quantitat més gran de fans, al qual Taylor Swift també va estar nominada. Jisoo ha tingut molt d’èxit com a solista a Corea, a més d’haver participat en el drama 'Snowdrop', i Rosé va fer història als Grammy 2026, en convertir-se en la primera artista femenina a ser nominada en categories principals amb el seu 'hit' mundial 'APT'.
Així doncs, Blackpink és un dels grups més consolidats, exitosos i influents de la música, no només dins del K-Pop.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”