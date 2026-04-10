Alta mèdica. Sense complicacions
La consellera revela que ha superat un càncer de tim
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, es va reincorporar dimarts a la feina després de més de dos mesos de baixa mèdica. Ahir, en una entrevista a SER Catalunya, va explicar que es troba bé, recuperada i que ha tornat a ple rendiment. També va fer públic per primera vegada el motiu de la seva baixa: un càncer de tim, una glàndula situada entre els pulmons i el cor. Fins a superar la malaltia, va explicar, no ho va voler fer públic per protegir els fills i els pares. "Era una operació complicada i més m’estimava no espantar-los", diu la consellera, que va explicar que va detectar que alguna cosa no anava bé a partir d’uns problemes de visió que va patir per Nadal.
"El dia de Nadal, a l’ofrena de Macià, sentia que no podia mirar on volia, que l’ull no em responia. D’un dia per l’altre, no hi veia bé. Ho vaig deixar passar i primer vaig pensar que era l’estrès, el que ens diuen sempre, però passat festes vaig anar a urgències, em van fer moltes proves i van descobrir que es tractava d’un càncer de tim, una glàndula entre els pulmons i el cor", va explicar la consellera, que va afegir que ara, una vegada superat, se sent amb "l’obligació d’explicar-ho". Niubó va relatar que va ser sotmesa a una cirurgia major, "com tantes de les que es fan cada dia a l’Hospital de Bellvitge, que podria haver tingut complicacions, tot i que per sort no va ser així".
