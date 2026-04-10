ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Tallada l’autovia LL-11 a els Alamús (Lleida) per l’incendi d’un camió que transportava ferralla
El sinistre es va produir a les 10.23 i hi van haver d’intervenir 6 dotacions de Bombers
Per a l’extinció del foc van haver de separar la capçalera tractora del remolc
David López Frías
Un accident de trànsit ha provocat el tall d’una important artèria del trànsit durant el matí de divendres a Catalunya. És el segon accident de camió en menys de 24 hores que provoca el tancament d’una via de gran ocupació a Catalunya, després la bolcada dijous d’un camió que va vessar 7.000 litres de líquid corrosiu a Sant Pere de Ribes.
En aquesta ocasió ha estat la LL-11, a la província de Lleida, a l’altura del municipi dels Alamús. L’afectació del tall de la circulació va tenir lloc entre els punts quilomètrics 3 i 5 de l’autovia.
Un camió que transportava ferralla es va incendiar a les 10.23 del matí de divendres. El sinistre va provocar la intervenció de fins a 6 dotacions de Bombers de la Generalitat i el consegüent tall de la circulació de l’autovia en sentit Barcelona.
Segons van informar fonts de Bombers a EL PERIÓDICO, l’accident no va deixar ferits; els dos conductors del vehicle van poder sortir pel seu propi peu i estan il·lesos.
"El camió anava carregat de ferralla, per la qual cosa les dotacions van haver de procedir a separar la capçalera tractora del remolc per aconseguir l’extinció de les flames", han declarat aquestes mateixes fonts.
Una hora després de declarar-se el foc, l’incendi s’havia donat per extingit, però el trànsit continuava tallat perquè les dotacions de Bombers continuaven remullant el material de la càrrega del vehicle.
Es tracta del segon accident de camió que provoca el tall d’una important artèria de la circulació a les vies catalanes en només 24 hores. Dijous, un camió que transportava productes químics va bolcar a la C-32, a l’altura de Sant Pere de Ribes, vessant 7.000 litres de líquid corrosiu.
El sinistre va mantenir la via tallada durant tot el dia. Les tasques de neteja de la calçada, afectada per la bolcada de la càrrega, no es van poder donar per acabades fins a la nit. Ara s’hi circula amb normalitat.
L’incident també va afectar la BV-2113, la carretera que passa just sota la C-32. En el cas de l’incendi dels Alamús, s’espera que l’afectació sigui molt més breu.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”