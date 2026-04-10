La Cursa El Corte Inglés vol arribar als 50.000 corredors

Presentació de la Cursa El Corte Inglés 2026

David Jiménez

Barcelona

No és notícia que la Cursa El Corte Inglés esgoti dorsals amb temps, aquesta vegada 40.000 a un mes vista de la celebració i amb la sensació quan es va tancar que si n’haguessin posat 10.000 més també haurien volat.

Doncs bé, en la roda de premsa de presentació de la cursa ahir, això es va fer realitat, atès que, com a sorpresa final, de les diverses que es van produir, es va anunciar la reobertura d’inscripcions per arribar a 50.000 corredors.

I com en cada edició de la prova, es va voler posar èmfasi en el vessant solidari que aquest any centra els seus esforços a donar suport a la Fundació Johan Cruyff, que impulsa programes d’esport adaptat per a nens i joves, just quan fa 10 anys de la mort de l’astre holandès.

Samarreta solidària

En aquest sentit, la filla de l’etern 14, Susila Cruyff, va destacar el paper en aquests 30 anys de la fundació per fer accessible l’esport als infants amb necessitats especials i va instar els corredors a comprar la samarreta solidària que la Cursa El Corte Inglés ha elaborat aquest any, amb disseny d’una artista de talla internacional com és la catalana Marina Capdevila, i el 100% de la recaptació anirà destinat a la causa solidària.

Notícies relacionades

La cursa ofereix un recorregut sense gaires complicacions que travessa les principals avingudes de la ciutat com ara la Diagonal, el passeig de Gràcia, Aragó i la Gran Via i, a més, permet un tour visual atractiu per contemplar el Palau Robert, la Casa Batlló, la Fundació Tàpies i l’Arc de Triomf.

