Participació
La Cursa El Corte Inglés vol arribar als 50.000 corredors
David Jiménez
No és notícia que la Cursa El Corte Inglés esgoti dorsals amb temps, aquesta vegada 40.000 a un mes vista de la celebració i amb la sensació quan es va tancar que si n’haguessin posat 10.000 més també haurien volat.
Doncs bé, en la roda de premsa de presentació de la cursa ahir, això es va fer realitat, atès que, com a sorpresa final, de les diverses que es van produir, es va anunciar la reobertura d’inscripcions per arribar a 50.000 corredors.
I com en cada edició de la prova, es va voler posar èmfasi en el vessant solidari que aquest any centra els seus esforços a donar suport a la Fundació Johan Cruyff, que impulsa programes d’esport adaptat per a nens i joves, just quan fa 10 anys de la mort de l’astre holandès.
Samarreta solidària
En aquest sentit, la filla de l’etern 14, Susila Cruyff, va destacar el paper en aquests 30 anys de la fundació per fer accessible l’esport als infants amb necessitats especials i va instar els corredors a comprar la samarreta solidària que la Cursa El Corte Inglés ha elaborat aquest any, amb disseny d’una artista de talla internacional com és la catalana Marina Capdevila, i el 100% de la recaptació anirà destinat a la causa solidària.
La cursa ofereix un recorregut sense gaires complicacions que travessa les principals avingudes de la ciutat com ara la Diagonal, el passeig de Gràcia, Aragó i la Gran Via i, a més, permet un tour visual atractiu per contemplar el Palau Robert, la Casa Batlló, la Fundació Tàpies i l’Arc de Triomf.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”