El final de la vida laboral
Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: "Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills"
Analitza per què moltes persones de més de 50 anys volen deixar la feina "al més aviat possible"
«Els van prometre un futur que premiaria la seva experiència i esforç i ara es dubta del seu talent»
«Després de 30 anys en una feina cada cop més exigent que haurà de fer 15 anys més, la motivació cau»
Patricia Martín
El desig de jubilar-se és un motiu habitual de conversa entre els treballadors, sobretot entre els veterans que tenen un llocs de treball més esgotadors o més exigents. De fet, sis de cada deu espanyols en actiu indiquen que els agradaria jubilar-se abans dels 67 anys, revela una enquesta de Funcas. Eduardo Vara, metge, expert en burnout i autor de Maldito trabajo, analitza per què la jubilació és una fantasia recurrent, sobretot a partir de la cinquantena.
¿Ha observat en les seves investigacions o en el seu entorn el desig de jubilar-se?
Sí que sembla existir un desig creixent d’acabar com més aviat millor la carrera laboral però, si ens atenem a les estadístiques, es tracta d’un desig frustrat. En l’última dècada, el percentatge de jubilacions anticipades ha anat caient gradualment del 44% el 2015 fins al 27% el 2025.
¿A quins factors atribueix aquest desig?
Es tracta d’una generació de ciutadans, la dels fills de la Transició, que demanen en la maduresa el que els van prometre en la seva joventut: que el progrés els permeti jubilar-se abans. Ha plogut molt des dels 90, però el PSOE i el PP recolzaven permetre jubilacions anticipades per fomentar l’ocupació juvenil, fins que els fons per a les pensions van començar a no quadrar. Per això, ara descobreixen que han de treballar més anys i en llocs de treball més precaris, amb una sobrecàrrega de tasques que només creix i en un context de transformació digital. Mentrestant, a casa continuen tenint càrregues familiars i problemes de conciliació. Resulta comprensible que vulguin abandonar els seus entorns laborals al més aviat possible. Estan decebuts i sense expectatives. Els van prometre un futur en què el seu esforç, implicació i experiència es premiarien i s’han trobat amb un mercat inclement, que utilitza els treballadors com a combustible i dubta del seu talent per atribuir-los menys aguant i disponibilitat, i per sortir menys barats.
¿Els treballadors de més edat són els més cremats?
Les enquestes globals de burnout autodeclarat mostren un 45% en mil·lennistes davant un 25% en més grans de 50 anys. La raó és que els joves passen de la seva etapa formativa a un mercat laboral en flames, amb llocs de treball inestables i havent de fer front a hipoteques o lloguers cars. I amb una disponibilitat incompatible amb els seus desitjos de temps personal. Per contra, les generacions més grans van entrar en un mercat que es va anar caldejant progressivament sota la recerca de cada vegada més beneficis. Molts treballadors veterans s’han anat cremant tan a poc a poc que ni en són conscients, ho justifiquen o simplement ho assumeixen.
¿Què provoca el burnout a aquesta edat?
A qualsevol edat, el cervell necessita tres coses per estar motivat: control, propòsit i reconeixement. Si, en comptes d’això, li donem pressió constant, absència d’horitzó i sensació d’irrellevància, els engranatges començaran a friccionar fins a entrar en combustió. És el que els passa a molts treballadors veterans. La pressió prové d’una espiral d’exigències cada vegada més grans i menys realistes; l’absència d’horitzó sorgeix de cultures laborals que anteposen els guanys a principis professionals abans sagrats; i la sensació d’irrellevància arriba per la substitució de l’ofici pel benefici i per un evident edatisme que, a més d’anteposar la sang jove al bagatge provat, busca apaivagar les crítiques dels que tenen una visió més àmplia i formada. De manera que el burnout prové de treballar en excés i fer-ho per a organitzacions que anteposen els seus objectius al benestar dels seus treballadors.
¿Com està influint la falta de desconnexió digital?
Abans la feina tenia un horari i es podia desconnectar per complet. S’ha guanyat en productivitat, però el cost és més esgotament. Perquè la nostra fisiologia no està dissenyada per viure en alerta. Necessita cicles d’esforç i descans per recuperar-se i funcionar de manera òptima. Els més veterans han comprovat el que suposa aquesta pèrdua. Van començar a treballar en un món on una feina s’acabava al tancar la porta de l’oficina i, de sobte, sempre queda una escletxa digital oberta per la qual es poden colar avisos o tasques extra. I ha sigut una transició ràpida i no negociada. Això augmenta la sensació de pèrdua per als que van arribar a gaudir de la desconnexió.
¿Com els afecta continuar tenint responsabilitats familiars?
Es tracta d’una generació sandvitx, amb uns fills que, malgrat estar ja encarrilats, encara necessiten suport, i uns pares cada vegada més longeus que requereixen cures. I més encara en el cas de les dones, les principals cuidadores. Des d’un enfocament de salut mental, implica més càrrega cognitiva, més responsabilitat emocional i menys espai propi. És a dir, més risc de col·lapse.
¿Pot influir també en l’afartament que no hi hagi una seguretat sobre les pensions i el debat sobre allargar l’edat de jubilació?
Sens dubte. Quan algú fa 30 anys que treballa en un entorn cada vegada més exigent i sent que haurà de fer-ho 15 anys més, la motivació es desploma. El cervell humà funciona amb objectius i regles de joc clars. Si, en una carrera, la línia de meta s’allunya constantment, desapareixen les ganes de participar.
¿I la por de l’edatisme i de perdre la feina?
No tenir alternatives viables és un altre dels principals factors del burnout . D’una altra manera, molts treballadors abandonarien els llocs de treball que els fan mal. En el cas dels més veterans, la por de perdre la feina i no trobar-ne una de nova és més gran i per bons motius. Com més edat té un aturat, més triga a tornar al mercat laboral. Els salaris previs més alts, l’especialització concreta i la proximitat relativa a la jubilació solen reduir l’interès de molts ocupadors pels perfils sèniors i, per descomptat, l’edatisme. Gairebé un 60% dels més grans de 50 anys que busquen feina han sentit discriminació per edat.
¿Quines creu que són les possibles solucions?
Com a marc general, necessitem redefinir la nostra idea de productivitat per establir un ritme que respecti límits sans i ètics i una relació contractual justa, no el vassallatge a un presumpte bé suprem que fomenta l’explotació, les argúcies per imposar tasques extra i els regatejos salarials. I, més en concret per als treballadors veterans, necessitem combatre l’edatisme premiant la seva experiència i promovent que l’apliquin en uns espais de mentoria i transferència de coneixement.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”