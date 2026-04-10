Delictes
Els robatoris d’habitatges es van reduir un 23% durant Setmana Santa
Germán González
Un any després de l’aplicació del pla Kanpai contra la multireincidència a Barcelona i l’àrea metropolitana, els Mossos d’Esquadra han decidit fer servir aquesta metodologia en els operatius que preparen contra els lladres especialitzats que actuen a la ciutat. N’és un exemple el Kanpai Pista, presentat fa unes setmanes, que incideix en els delinqüents que roben en vies ràpides, principalment a l’AP-7, però també als dispositius específics per a la criminalitat de Barcelona.
D’aquesta manera, els agents han batejat com a Kanpai Silent l’operatiu policial desenvolupat durant Setmana Santa a la ciutat exclusivament per combatre el fenomen dels robatoris amb força a domicilis. El dispositiu es va desplegar entre el 27 de març i el 6 d’abril a diferents zones de Barcelona, atenent l’anàlisi prèvia de dades del fenomen delictiu per saber les zones en què es produeixen més aquests assalts a habitatges, una de les maneres d’actuar del Kanpai.
Com que aquests lladres aprofiten que moltes persones se’n van de vacances per robar, els agents reforcen la vigilància a la nit, quan habitualment es donen més aquestes sostraccions. Gràcies a aquest desplegament els delictes de robatori amb força a domicilis a la ciutat es van reduir un 23,5% respecte al mateix període de l’any passat. La tendència es manté a la baixa els últims dos anys: el 2025 els delictes ja es van reduir un 26,6% respecte al mateix període del 2024. En aquest període, els Mossos d’Esquadra van detenir 14 persones per aquest delicte a Barcelona.
El dispositiu consisteix en un desplegament intens d’agents de paisà a determinades zones de la ciutat per detectar grups de persones, principalment de països de l’est d’Europa, especialitzats en robatoris amb força amb mètodes com l’ús de claus falses amb marcadors, escalant per les façanes o l’ús de palanques per forçar portes.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”