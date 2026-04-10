Als 46 anys d’edat
Troben el cadàver d’una persona sense sostre a Badalona, la sisena en el que va d’any
El cos sense vida ha estat trobat al barri de Sant Roc
Gerardo Santos
El cadàver d’una persona sense sostre de 46 anys ha estat trobat aquest divendres al migdia al barri de Sant Roc de Badalona. Es tracta de la sisena persona sense llar morta als carrers de la ciutat enguany.
La troballa del cos sense vida ha estat avançada per 'Badalona Comunicació' i confirmada a aquest mitjà pels Mossos d’Esquadra. La policia catalana assegura que el cadàver no presentava indicis de violència, per la qual cosa apunten a una mort per causes biològiques.
El succés es produeix una setmana després de la celebració d’un ple extraordinari a Badalona, forçat per l’oposició precisament perquè el govern municipal rendís comptes sobre les últimes morts de persones sense sostre als carrers de la ciutat.
