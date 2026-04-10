Als 46 anys d’edat

Troben el cadàver d’una persona sense sostre a Badalona, la sisena en el que va d’any

El cos sense vida ha estat trobat al barri de Sant Roc

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Gerardo Santos

Badalona

El cadàver d’una persona sense sostre de 46 anys ha estat trobat aquest divendres al migdia al barri de Sant Roc de Badalona. Es tracta de la sisena persona sense llar morta als carrers de la ciutat enguany.

La troballa del cos sense vida ha estat avançada per 'Badalona Comunicació' i confirmada a aquest mitjà pels Mossos d’Esquadra. La policia catalana assegura que el cadàver no presentava indicis de violència, per la qual cosa apunten a una mort per causes biològiques.

El succés es produeix una setmana després de la celebració d’un ple extraordinari a Badalona, forçat per l’oposició precisament perquè el govern municipal rendís comptes sobre les últimes morts de persones sense sostre als carrers de la ciutat.

La sarna no està relacionada amb una mala higiene

La sarna no està relacionada amb una mala higiene

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya

El Covisa Manresa vol segellar la permanència en la primera bola de partit

El Covisa Manresa vol segellar la permanència en la primera bola de partit

Sánchez proposa crear un "exèrcit europeu comú": "No en deu anys ni en dos, sinó ja, demà mateix"

Sánchez proposa crear un “exèrcit europeu comú”: “No en deu anys ni en dos, sinó ja, demà mateix”

Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l'Idescat

Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat

El Joventut descarta del tot Tomic i Birgander per jugar diumenge a la pista del Baxi Manresa

El Joventut descarta del tot Tomic i Birgander per jugar diumenge a la pista del Baxi Manresa

El Manresa Rugby Club disputa aquest dissabte les semifinals del play-off d'ascens davant el Rinyoles RC

El Manresa Rugby Club disputa aquest dissabte les semifinals del play-off d’ascens davant el Rinyoles RC

Manresa traça el camí per plantar cara als estigmes de la salut mental

Manresa traça el camí per plantar cara als estigmes de la salut mental
