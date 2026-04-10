Recórrer mig món en bicicleta per arribar fins al Japó: "Molts em diuen que soc agosarat, però vull omplir la meva vida d'experiències"

L'aventura d'Enric Palà, que començarà el 18 d'abril des de Manresa, el portarà a recórrer una vintena de països durant un any, amb la idea de superar un repte personal i descobrir noves cultures

Enric Palà empenyerà el pròxim 18 d'abril un viatge amb bicicleta que li portarà a descobrir una vintena de països diferents fins a arribar al Japó.

Enric Palà empenyerà el pròxim 18 d'abril un viatge amb bicicleta que li portarà a descobrir una vintena de països diferents fins a arribar al Japó. / Oscar Bayona

Laura Serrat

Manresa

Les distàncies s'han escurçat tant que en un sol dia podem plantar-nos a l'altra punta del món agafant un avió. Però hi ha qui valora més el viatge que no pas la destinació, com Enric Palà (Manresa, 1997), que ha decidit aturar la seva carrera com a dissenyador gràfic per emprendre un repte únic: arribar fins al Japó en bicicleta, acompanyat únicament per una tenda de campanya i una càmera per gravar el viatge. "Molts em diuen que soc agosarat, però el que realment vull és viure i omplir la meva vida d'experiències", diu.

La idea va néixer fa dos anys, després de recórrer el Camí de Sant Jaume en bicicleta. "Allà vaig conèixer un alemany i un italià que havien deixat les seves feines per fer la volta al món. Al principi em van semblar bojos, però em van inspirar", recorda. A partir d'aquell moment, es va començar a plantejar si ell seria capaç d'assumir un repte similar, encara que això suposés renunciar a la seva estabilitat. "Estic independitzat i amb una feina que m'agrada, però tinc ganes de sortir de la zona de confort. Sempre havia volgut anar al Japó, però fer-ho en bicicleta em permet descobrir països, conèixer cultures i gaudir del camí".

L'aventura començarà el 18 d'abril, quan té previst sortir de la plaça Major de Manresa, des d'on fa una crida a tothom qui el vulgui acomiadar a la sortida, prevista a les deu i mitja del matí. La idea és arribar d'aquí a un any a Sapporo, a l'illa muntanyosa de Hokkaido. Pel camí travessarà una vintena de països: passarà per França i Itàlia abans d'endinsar-se a l'Europa central i continuar per Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, Macedònia, Grècia, Turquia i Georgia. A partir d'aquí, la situació a l'Iran i les dificultats amb el visat rus l'han obligat a redirigir la ruta i a agafar un avió fins al Kazakhstan, passant per l'Uzbekistan, fins a entrar a la Xina, un dels trams que més il·lusió li fan perquè li permetrà descobrir la part més rural i desconeguda del país. Després baixarà cap al sud-est asiàtic i volarà fins al Japó per completar el trajecte a Sapporo, ciutat coneguda per la seva cultura cervesera, "on posaré punt final al viatge amb una bona cervesa".

Des que va prendre la decisió, s'ha estat preparant físicament amb llargues rutes en bicicleta. "Un 95% del camí fins a Georgia són carreteres asfaltades, i he buscat vies secundàries amb poca inclinació, ja que portaré entre 30 i 40 quilos d'equipatge", explica. Durant el temps que estigui pedalant, la bicicleta serà com casa seva sobre rodes: hi portarà la tenda de campanya i tot l'equip electrònic per orientar-se i gravar el viatge amb una càmera de 360 graus per compartir l'experiència a xarxes socials. "He buscat patrocinadors, però no hi ha hagut sort", destaca Palà, que ha estalviat per comprar-se l'equipament necessari i assumir els costos del trajecte.

Malgrat tenir-ho tot preparat, admet que està nerviós. "Sé que hi haurà dies difícils, que plourà i passaré fred, però també confio en la bondat de la gent", assenyala el manresà, que destaca el suport de la família i els amics en una aventura que molts consideren agosarada. "Em diuen que soc valent, però em fa més por renunciar a viure experiències com aquesta. Prefereixo que em passin coses, encara que alguna sigui dolenta, que no pas que no me'n passi cap. Per viure cal assumir riscos", diu, convençut que aquest viatge li marcarà la vida.

L'error que et pot costar molts diners: així es diferencien incapacitat i discapacitat

L’error que et pot costar molts diners: així es diferencien incapacitat i discapacitat

Artés homenatjarà les persones del municipi deportades i perseguides pel règim nazi

Artés homenatjarà les persones del municipi deportades i perseguides pel règim nazi

Els Ateneus Cooperatius creen prop de 1.400 empreses en deu anys a Catalunya

Els Ateneus Cooperatius creen prop de 1.400 empreses en deu anys a Catalunya

Qui hi ha darrere de l'equip d'estilistes de Rosalía al Lux Tour?

Qui hi ha darrere de l'equip d'estilistes de Rosalía al Lux Tour?

Condemnat a 12 anys de presó l'home que va retenir i violar una noia a la zona dels Trullols de Manresa

Condemnat a 12 anys de presó l'home que va retenir i violar una noia a la zona dels Trullols de Manresa

Joan Dausà: «Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, vaig dir: 'bravo!'»

Joan Dausà: «Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, vaig dir: ‘bravo!’»

Recórrer mig món en bicicleta per arribar fins al Japó: "Molts em diuen que soc agosarat, però vull omplir la meva vida d'experiències"

Recórrer mig món en bicicleta per arribar fins al Japó: "Molts em diuen que soc agosarat, però vull omplir la meva vida d'experiències"

Mor el filòsof Pere Lluís Font, 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Mor el filòsof Pere Lluís Font, 57è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
