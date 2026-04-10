L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: "Tinc 54 anys i només penso a retirar-me"
Els estudis detecten un augment del ‘burnout’ entre els treballadors veterans, que veuen el retir cada vegada més lluny i seguir fins a l’edat estipulada se’ls fa «costa amunt»
El malestar es vincula a l’edatisme i a la "cultura de la disponibilitat permanent"
Altres motius del cansament són la dificultat per conciliar feina i família i l’edatisme
Patricia Martín
La jubilació es concebia en el passat com el tancament d’una vida laboral estable que donava pas a un retir associat al començament del declivi de la vida, de les xacres i de les temudes malalties. Però ara la majoria de les persones arriben al retir amb bona salut i amb una situació econòmica folgada que els permet disfrutar del temps que la feina els ha absorbit durant dècades i d’una oferta cultural i turística immensa. La jubilació s’ha convertit, per tant, en una fantasia recurrent i un motiu de conversa habitual entre els treballadors veterans, a partir de la cinquantena, que desitgen tenir temps lliure i deixar enrere les exigències professionals. Sobretot entre aquells amb ocupacions més esgotadores o exigents. De fet, els experts, que estan detectant un augment del burnout en aquestes edats, el vinculen amb la sobrecàrrega de tasques, l’esgotament després de dècades de feina, la digitalització accelerada i la "cultura de la disponibilitat permanent".
Un exemple d’això és Alejandra Pérez: té 50 anys i es reuneix, normalment una vegada a l’any, amb les amigues de l’institut, totes universitàries i amb feines estables. En l’últim àpat, el desig de jubilar-se va ocupar bona part de la trobada, un tema de conversa que no havia sortit en ocasions anteriors o, almenys, no amb tant protagonisme. Hi ha una infermera, una farmacèutica, una arquitecta, una funcionària del cos superior i una que va estudiar Dret i treballa a les oficines del metro. Els agrada la feina que fan, segons explica l’Alejandra, però fa un temps que ha irromput amb força el desig de jubilar-se: "Els anys es van notant i arriba un moment en què, com que ja t’has sentit realitzada a la feina i has aconseguit arribar on volies o on has pogut, ara valores altres coses, com tenir temps lliure i poder disfrutar de la família, les amistats i l’oci".
L’Alejandra, que és professora, té un altre grup d’amics al seu barri, a Madrid, una mica més grans, i també hi parla habitualment de la jubilació. Un d’ells és Juan López, consultor, de 54 anys, a qui no li falta la feina però admet que està fart d’encadenar llocs de treball en què "et demanen més del que pots donar". "Estic cansat de reunions, de treballar per objectius inabastables, de tenir caps que saben menys que jo i, sobretot, dels horaris interminables. Continuo contestant e-mails fins i tot quan vaig vacances. Estic esgotat i em sembla un càstig treballar fins als 67 anys. No puc més: no deixo de pensar en la jubilació", admet.
Augmentar l’edat de retir
Les enquestes corroboren que la majoria dels treballadors a Espanya són contraris a retardar l’edat de jubilació, que s’ha anat allargant i el 2027 haurà arribat als 67 anys. El CIS va preguntar per la qüestió l’any 2023 i el 75% dels espanyols es va mostrar poc o gens d’acord a augmentar l’edat de retir. Al contrari, un estudi de Funcas quantifica que a sis de cada deu treballadors els agradaria jubilar-se abans d’aquesta edat, sobretot a partir dels 61 anys.
Per la seva banda, la base de dades Share, d’escala europea i amb dades de persones de més de 50 anys, revela que el desig de jubilar-se és més gran entre els treballadors amb feines físicament i mentalment més exigents, que se senten poc valorats pels caps o companys o que tenen poques oportunitats de promoció.
A més de l’esgotament després d’una vida laboral llarga i l’apressant procés de digitalització, els experts consultats apunten que en aquest creixent desig de jubilació hi influeix una llarga llista de factors, com per exemple les dificultats per conciliar les responsabilitats laborals i familiars o l’edatisme que es viu en moltes organitzacions. A tot això s’hi ha d’afegir que l’edat de jubilació es va allargant, de manera que quan s’arriba a la cinquantena encara es veu molt lluny la meta i la sensació és que la carrera és llarga i cada vegada més costeruda, cosa que també provoca més frustració. "Es fa molt costa amunt", assenyalen l’Alejandra i el Juan.
Eduardo Vara, metge expert en burnout, indica sobre aquest fenomen: "Als fills de la Transició els van prometre quan eren joves que es jubilarien abans i ara descobreixen que han de treballar més i en llocs de treball més precaris, amb una sobrecàrrega de tasques que només creix i sota l’espasa de Dàmocles de la transformació digital, mentre a les seves llars continuen les càrregues familiars i els problemes de conciliació". Segons el parer d’aquest professional, el desig de jubilar-se prové "d’una espiral d’exigències cada vegada més grans, de l’absència d’horitzó en cultures laborals que anteposen els guanys a principis professionals que abans eren sagrats i de la sensació d’irrellevància per la substitució de l’ofici pel benefici i per un evident edatisme que, a més d’anteposar la sang jove al bagatge, pretén apaivagar les crítiques dels que tenen una visió més àmplia i formada".
Escletxa digital oberta
Els empleats sèniors "van començar a treballar en un món en què una ocupació s’acabava al tancar la porta de l’oficina i ara, en canvi, sempre queda una escletxa digital oberta per on poden colar-se avisos i fins i tot tasques extres, cosa que augmenta la sensació de pèrdua imposada per als que van arribar a disfrutar del que significa l’autèntica desconnexió", diu.
Al seu torn, Elisa Chuliá, professora de Sociologia de la UNED i investigadora de Funcas, enumera diversos factors més: "Ara s’arriba a la jubilació amb més salut i amb més formació que no pas abans, cosa que et permet treure profit i disfrutar de l’enorme oferta cultural i de viatges que hi ha, i així la gent espera amb ànsia arribar a aquesta etapa".
Per la seva banda, Tomás Izquierdo, expert en l’atur sènior, afegeix que entre els veterans que no tenen feina, tenint en compte la dificultat de reenganxar-se al mercat laboral, també "s’observa el desig de jubilar-se". "Però no és el desig de no treballar, sinó de treballar d’una altra manera o de posar fi a una situació difícil, perquè el mercat laboral els ha fet sentir que ja no hi tenen cabuda".
S’ha d’aclarir que aquest "desig" de jubilació xoca amb les polítiques actuals, que penalitzen la jubilació anticipada, de manera que molts treballadors, després de fer números, arriben a la conclusió que no poden retirar-se abans de l’edat estipulada. De fet, en l’última dècada, el percentatge de jubilacions anticipades ha caigut del 44% el 2015 al 27% el 2025. La població activa que està entre 60 i 64 anys arriba al 53%, que és la xifra més alta des de 1970.
