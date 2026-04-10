Avaluació
Més de 5.500 estudiants faran aquest dissabte la prova d’aptitud per accedir a graus d’Educació a Catalunya
Els estudiants podran conèixer la seva nota a l’examen el 29 d’abril
Europa Press
Un total de 5.552 estudiants faran aquest dissabte la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per poder accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària, gairebé 500 més que els 5.053 que ho van fer l’any passat.
Els matriculats són 1.066 homes i 4.486 dones i, per procedència, la majoria, 4.715 venen de Batxillerat, 803 d’un cicle formatiu de grau superior i 34 d’altres estudis, informa aquest dijous la Conselleria d’Investigació i Universitats de la Generalitat en un comunicat.
Les PAP es faran en cinc campus universitaris catalans: el Campus Mundet de la Universitat de Barcelona, el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola, el Campus Montilivi de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona.
Els coneixements dels estudiants s’avaluaran amb dos exàmens: un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica.
Avaluació i data de les notes
Els resultats es publicaran el 29 d’abril amb la qualificació d’apte o no apte, i es considerarà la prova superada (apte) si la seva qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre 10. En el cas de no superar la prova en la convocatòria ordinària, els estudiants tindran l’oportunitat de tornar a examinar-se en la convocatòria extraordinària prevista per al 17 de juliol. Una vegada aprovada la prova, la PAP té validesa infinita.
En l’edició de 2025 de les PAP, va aprovar el 58,07% dels 4.739 aspirants presentats, mentre que va suspendre el 41,93% restant: el 61,69% dels estudiants de Batxillerat presentats va superar la prova i, en el cas dels alumnes procedents de cicles de grau superior d’FP, va aprovar el 35,39%.
