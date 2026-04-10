El cartell de les Festes de Gràcia 2026 ja té guanyador: un homenatge al ball i als orígens del barri
EFE
La Festa Major de Gràcia 2026 ja té imatge oficial després del resultat del concurs de cartell, que ha rebut 267 propostes, i el disseny guanyador, obra de Pol Lupiáñez, reivindica l’origen popular de la celebració i marca l’inici simbòlic del compte enrere cap al mes d’agost.
L’acte de presentació s’ha celebrat aquest dijous al barri de Gràcia (Barcelona), coincidint amb el lliurament de premis del 33è concurs de cartell i imatge gràfica d’una de les festes més emblemàtiques de l’estiu, que se celebrarà del 15 al 21 d’agost.
La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha destacat que es tracta d’"un moment molt especial per al barri" i ha subratllat la dificultat del jurat per escollir la imatge guanyadora entre les propostes presentades.
"És l’any en què més ha costat decidir quina serà la imatge que ens acompanyarà i representa tot el que sentim com a comunitat", ha afirmat López.
El primer premi ha recaigut en el dissenyador Pol Lupiáñez, el cartell del qual serà la imatge oficial de la festa, també icona de samarretes i elements decoratius, i està dotat amb 2.000 euros.
L’autor ha explicat a EFE que la seva proposta és "un homenatge al ball i als orígens de la festa", quan els veïns convertien els carrers en espais de trobada.
"És un moment romàntic d’unió amb el barri que val la pena reivindicar", ha assenyalat Lupiáñez.
El disseny, amb dibuixos de color crema i taronja, mostra músics i parelles ballant, "inspirats en imatges reals i d’arxiu de celebracions anteriors".
Un concurs amb 267 propostes
El concurs, digitalitzat des del 2020, ha comptat amb un jurat format per professionals del disseny i representants de comissions festives, que en una primera fase van seleccionar deu finalistes per la seva "qualitat tècnica i sensibilitat artística".
En una segona votació es van escollir els tres dissenys que formen el "podi d’honor", entre els quals figuren Sandra Serras, tercer premi, i Roger Andreu, segon.
Les deu obres finalistes s’exposaran a la seu de la fundació, Can Musons, fins a l’inici de la festa major.
La presidenta del districte de Gràcia, Victòria Alsina, ha destacat que el cartell se suma a una col·lecció que "recull l’essència de la festa i s’omple de records amb el pas del temps".
Segons Alsina, la presentació simbolitza l’"inici del camí" cap a la Festa Major de Gràcia, quan els veïns tornaran a transformar els carrers en "espais decorats i de convivència".
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”