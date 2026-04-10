Tribunals
La Fiscalia demana 11,5 anys de presó per dues brutals agressions a homosexuals a Calvià
L'acusat va atacar una de les víctimes amb una pedra i un martell i va llançar l'altra per un terraplè a la platja del Mago pel simple fet de ser gais
Marcos Ollés
La Fiscalia reclama 11 anys i mig de presó per a un home per dues brutals agressions homòfobes a la platja del Mago, a Calvià. El sospitós, segons l'acusació, va intentar matar una de les víctimes colpejant-la amb una pedra i un martell i va llançar l'altra per un terraplè. Totes dues van patir ferides de diversa consideració. El ministeri públic imputa al processat un delicte de temptativa d'homicidi i un altre de lesions amb l'agreujant de discriminació, ja que el mòbil dels atacs va ser la seva "animadversió, hostilitat i rebuig a l'orientació sexual" de les víctimes. Està previst que el judici se celebri la setmana vinent a l'Audiència Provincial de Palma.
Els atacs es van produir l'estiu del 2024. Segons relata la Fiscalia en el seu escrit de conclusions provisionals, al qual ha tingut accés Diari de Mallorca, el primer va tenir lloc a les tres de la tarda del 29 d'agost. L'acusat es va acostar a un home, que era en una zona apartada perquè havia anat a orinar, i li va clavar un cop de puny. Després va agafar una pedra de grans dimensions i va començar a colpejar-lo amb ella al cap. Quan la víctima va caure a terra, va treure un martell que duia en una motxilla i li va donar diversos cops per tot el cos. L'agredit va patir lesions greus i va haver de ser hospitalitzat.
La segona agressió es va produir a la mateixa platja el 20 de setembre d'aquell any. En aquesta ocasió, la víctima va ser un home que era amb el seu marit fent unes fotos. L'acusat es va abalançar sobre ell i li va donar un cop de puny al clatell que li va fer perdre l'equilibri i caure per un terraplè d'uns 10 o 12 metres d'alçada, explica la Fiscalia. El perjudicat va patir ferides importants i va haver de ser traslladat a una clínica de Palma. El sospitós va ser detingut aquell mateix dia per la Guàrdia Civil i va ingressar a presó provisional per ordre judicial.
A més de les penes de presó, la Fiscalia sol·licita que l'encausat indemnitzi amb 20.888 euros una de les víctimes i amb 3.487 l'altra per les lesions, les seqüeles i els danys morals.
