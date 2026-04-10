Concentració a Sant Joan
Torna el Funicular de Montjuïc després de gairebé 6 mesos tancat: data i horaris

La estación de autobuses de Fabra i Puig iniciará sus obras de reforma en junio

Funicular de Montjuïc

Funicular de Montjuïc / TMB

Després de gairebé mig any fora de servei, el Funicular de Montjuïc tornarà a funcionar amb normalitat el pròxim dilluns, 13 d’abril. El servei d’aquest transport ha estat suspès des del passat 20 d’octubre per les obres del col·lector d’aigües de Vila i Vilà.

Aquest mitjà de transport, que uneix l’avinguda del Paral·lel amb el telefèric de Montjuïc, i que transporta diàriament més de 3.000 viatgers, circularà des de dilluns en horari d’estiu: feiners de 7.30 a 22.00 h; i dissabtes, diumenges i festius de 9.00 a 22.00 h, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Les obres del col·lector de Vila i Vilà afectaven les instal·lacions del funicular i durant gairebé mig any la seva execució era incompatible amb el servei de transport per cable, per la qual cosa aquest ha estat aturat.

Segons ha informat TMB, la col·locació del tub del col·lector ha comportat la demolició d’un tram del passadís d’accés al Funicular des de l’estació de metro de Paral·lel (L2 i L3) i el desviament de la majoria de serveis existents, cosa que ha impossibilitat l’accés de passatgers.

Una vegada finalitzada la connexió del col·lector, s’ha reconstruït el passadís i s’han reubicat els serveis, de manera que el transport per cable ja podrà tornar a operar amb normalitat a partir del pròxim dilluns.

Durant l’aturada per les obres del col·lector, s’ha aprofitat per dur a terme els treballs de manteniment i revisió anuals del Funicular de Montjuïc, que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes.

Illa reivindica Catalunya com un "soci fiable" per enfortir el projecte europeu

