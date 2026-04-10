Soraya Scheuring té un centre wellness
Una influencer respon en català a l’atac amb grafits antiturístics que ha patit el seu nou negoci a Palma: “He crescut aquí"
La propietària de So Mallorca es mostra afectada pel vandalisme i per les crítiques que ha generat el seu projecte en una zona marcada per la gentrificació
Assegura que entén la por dels veïns a perdre la identitat del barri, però insisteix que la seva intenció és integrar-se a Pere Garau “des del respecte"
Sarah López
La influencer Soraya Scheuring ha reaccionat públicament després de l’atac amb grafits que ha patit el seu nou centre wellness, So Mallorca, ubicat al barri de Pere Garau, a Palma. L’empresària ha publicat un vídeo a Instagram, gravat en català, en què es mostra afectada pel que ha passat i tracta de rebaixar la tensió generada al voltant del seu projecte.
El vídeo, difós el dilluns 8 d’abril, s’ha fet viral a les xarxes socials i arriba després de la polèmica que ha envoltat l’obertura del local, situat a la Plaça de les Columnes, al costat del carrer Nuredduna, una de les zones on més preocupa l’avenç de la gentrificació a Palma.
La propietària de So Mallorca respon després de la polèmica a Pere Garau
En el seu missatge, Soraya Scheuring insisteix que no vol perjudicar el barri ni contribuir a la seva transformació negativa. La influencer, ex candidata a Miss Alemanya, recorda a més el seu vincle personal amb Mallorca.
“He crescut aquí, vaig anar a l’escola a Artà”, explica al vídeo. Scheuring va créixer a Capdepera i va viure durant anys a l’illa, un vincle que ha volgut subratllar per respondre a les crítiques que ha rebut des de l’obertura del seu negoci.
Només començar la seva intervenció, la jove de 27 anys pronuncia una frase carregada d’emoció: “Em sap greu”, afirma. Segons assegura, tant els comentaris a les xarxes com l’acte vandàlic li han fet molt de mal.
“Entenc la por de perdre la identitat del barri”
Al vídeo, l’empresària admet que pot comprendre part de les crítiques que ha despertat el projecte. Assegura que entén el temor de molts veïns davant els canvis al barri i davant la pèrdua d’identitat que pot generar l’arribada de nous negocis enfocats a un altre perfil de client.
Tot i això, defensa que la seva intenció no és canviar Pere Garau, sinó integrar-s’hi, escoltar els residents i actuar amb respecte. També reconeix que potser no va saber transmetre bé des del principi la imatge que volia projectar amb So Mallorca.
“No volia donar aquesta imatge equivocada”, ve a assenyalar en la seva intervenció.
Què és So Mallorca, el centre wellness de Soraya Scheuring a Palma
So Mallorca és el nou projecte empresarial de Soraya Scheuring a Palma. L’espai ocupa 350 metres quadrats i combina classes de pilates, ioga i lagree, a més d’una cafeteria amb matcha i altres productes.
Els preus del centre han estat un dels elements més comentats des de la seva obertura. Un abonament de deu classes de ioga costa 220 euros, mentre que cinc sessions de lagree valen 165 euros. També ofereix diferents tractaments de benestar.
Scheuring assegura que l’estudi vol ser un espai obert a tothom i que des de l’inici preveia aplicar als veïns del barri un 20% de descompte en tots els serveis. En el text que acompanya el vídeo, resumeix aquesta idea amb una frase clara: “No és un nosaltres contra vosaltres”.
La gentrificació a Pere Garau, de nou al centre del debat
La controvèrsia al voltant de So Mallorca es produeix en un moment especialment sensible per a Pere Garau, un dels barris de Palma on més es denuncia l’impacte de la gentrificació. Els residents fa temps que alerten de la pujada dels preus de l’habitatge i de la transformació comercial de la zona.
Entorn del carrer Nuredduna, de fet, ja s’anuncien habitatges a la venda per més d’un milió d’euros, una realitat que ha disparat la preocupació veïnal i que explica part del rebuig que alguns han mostrat cap a nous negocis associats a un perfil més exclusiu.
L’atac amb grafits i la resposta posterior de l’empresària han reobert així un debat de fons a Palma: fins a quin punt determinats projectes contribueixen a dinamitzar un barri o acceleren un procés de canvi que molts veïns viuen amb inquietud.
