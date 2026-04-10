Candidatura eleccions municipals
Junts obre la precampanya de BCN sense alcaldable i atacant Collboni
El partit es compromet al fet que Puigdemont i Turull proposin un nom abans de l’estiu, mentre que el líder del grup municipal, Jordi Martí, manté les aspiracions.
Jordi Ribalaygue
Quan falta poc més d’un any per a les pròximes eleccions municipals, Junts afronta el repte de repetir l’èxit que va obtenir a Barcelona el 2023, quan es va convertir en la força més votada, tot i que no en va tenir prou per governar l’Ajuntament. El retorn de Xavier Trias a la primera línia va propulsar llavors els nacionalistes i, retirat l’exalcalde, el partit prova de repetir la fórmula amb un nou candidat. Mentre altres sigles van formalitzant els seus alcaldables, la primera força de l’oposició al PSC manté el dubte sobre qui serà el número u de la seva llista el 2027. Junts es compromet a aclarir la incògnita abans de l’estiu, quan s’espera que l’expresident Carles Puigdemont i el secretari general, Jordi Turull, proposin un nom, que la militància haurà de validar.
El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, va tornar a declarar-se a disposició per encapçalar la candidatura. Ho va fer ahir durant una compareixença en què el partit va començar a escalfar els motors de precampanya amb uns cartells en què, amb ajuda de la intel·ligència artificial, retrata Jaume Collboni tapant-se els ulls, les orelles i la boca. Com les tres mones sàvies de la cultura japonesa i popularitzats per les emoticones, els nacionalistes simbolitzen que, segons el seu parer, el socialista és un alcalde que dona l’esquena a la ciutadania. «Barcelona és una capital importantíssima amb un mal govern i un mal alcalde, amb un govern feble i un alcalde que és tot menys ambiciós», no va dubtar a censurar Martí, prudent a l’abordar la qüestió del candidat de Junts.
Sense qüestionar que d’altres li puguin acabar arrabassant el lloc, el president del grup municipal va ser clar a l’exposar que no renuncia a ser alcaldable. Segons la seva opinió, fa temps que s’hauria de saber qui liderarà Junts per lluitar per l’alcaldia l’any que ve.
«Era favorable que a l’estiu del 2025 ja estigués triat... Fem tard», va confessar el líder municipal. En tot cas, va afegir que el resultat en les municipals no dependrà d’optar per un aspirant amb més antelació. Trias va ser designat alcaldable el 2023 pocs mesos abans d’aquells comicis.
Absència de Rius
Martí va posar en valor la feina dels altres 10 regidors del grup municipal. D’aquests, set el van acompanyar ahir. Destacava l’absència de Josep Rius, un altre dels noms que s’han proposat per competir en les municipals. Amb tot, el president del grup municipal manté intacta l’aspiració de liderar la llista de Junts. «No hi ha novetat, em vaig proposar com a candidat i estic a disposició del partit, no hi ha hagut res que hagi fet modificar aquesta disposició», va respondre. Martí no és partidari d’arribar a unes primàries, si els òrgans de la formació no consensuen abans un nom. «El reglament del partit diu el que diu. Són una opció, com n’hi pot haver d’altres, però no és la solució. És un mitjà que es pot exercir o no», va jutjar.
Junts difondrà la seva campanya crítica amb Collboni mitjançant cartells al carrer, missatges i vídeos a les xarxes socials i altres suports. Se centra en la inseguretat a Barcelona, el cost de l’habitatge, la gestió de l’Ajuntament, en què els nacionalistes suspenen el PSC, l’«infern fiscal» que Martí va dir que els barcelonins pateixen i la falta d’ambició que atribueix a Collboni per defensar el català i la capitalitat de Catalunya.
Vallès optarà a Sant Cugat a la reelecció
Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, va afirmar ahir que es presentarà a la reelecció com a candidat de Junts per Sant Cugat en les municipals del 2027. Va fer l’anunci després de constatar que la seva candidatura era l’única presentada en el procés intern de partit. El pròxim pas és la ratificació oficial de la candidatura el 29 d’abril. «Em vull presentar a la reelecció, vull continuar sent l’alcalde de Sant Cugat», va assenyalar en la intervenció que va fer davant els militants de la formació. El candidat va advertir que els pròxims comicis seran decisius de cara a mantenir el model de ciutat.
