Les primeres rutines d’esport lunar
Els quatre tripulants s’han entrenat cada dia 30 minuts utilitzant un dispositiu de volant d’inèrcia que combat els efectes de la microgravetat.
Begoña González
La primera missió tripulada del programa Artemis ha hagut de posar a prova molts elements perquè, en un futur, altres generacions d’astronautes puguin anar de manera segura fins a la Lluna i, si pot ser, establir-se en una base permanent. I és per això que, entre les moltes comeses del viatge, els astronautes han hagut d’assajar la primera rutina d’esport lunar a bord de la nau Artemis. Durant la travessia de 10 dies els astronautes han hagut de portar a terme almenys 30 minuts diaris d’entrenament actiu. ¿Però com s’entrena en un espai tan petit? ¿Quina mena d’exercicis es fan quan no es pot utilitzar el pes d’una forma convencional? ¿I quin és l’objectiu d’aquestes rutines? La resposta a aquestes preguntes podria marcar el futur de l’exploració espacial.
Molt abans d’anar a l’espai, els astronautes comencen una rutina d’entrenament físic molt estricta per poder fer front a processos especialment durs per al cos com són l’enlairament, la vida en condicions de microgravetat i el cop final de l’aterratge. Aquesta és la raó per la qual, fins i tot uns quants anys abans de l’enlairament de la missió, els viatgers espacials fan al voltant de dues hores d’exercici diari durant sis dies a la setmana. En el transcurs d’aquesta preparació es combinen exercicis com ara carreres suaus, natació, rem, bicicleta i el·líptica per mantenir el cor i la circulació; exercicis de força de pressió sobre banc declinat, dominacions i flexions per enfortir els músculs, i rutines enfocades en l’estabilitat per reforçar el tronc.
Pèrdua de massa muscular
Els experts afirmen que crear un bon volum de massa muscular previ a l’expedició és imprescindible pel ràpid deteriorament de la qualitat muscular que es dona a l’espai a causa de la falta de gravetat, i mantenir-lo una vegada a l’espai és una tasca vital.
En les missions a l’Estació Espacial Internacional, els astronautes disposen d’un petit gimnàs per fer exercici amb diversos tipus de màquines. En el cas de l’Artemis, però, els enginyers de la missió han hagut de dissenyar un sistema alternatiu per fer esport. La gran novetat d’aquesta missió és la incorporació de l’anomenat dispositiu de volant d’inèrcia, una màquina composta per un volant, politges i cables. Els inventors d’aquest giny afirmen que funciona com una barreja de màquina de rem i pesos que pot simular càrregues d’entre 180 i 225 quilos.
