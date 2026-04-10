Ensenyament
Niubó no preveu canviar el pacte assolit amb CCOO i la UGT
La consellera d’Educació va citar ahir per separat Ustec i Aspepc, les dues plataformes convocants més grans de les aturades del març. Les trobades no van servir per acostar posicions.
Helena López
Les reunions mantingudes ahir per la consellera d’Educació, Esther Niubó, amb Ustec primer (el sindicat amb més pes a la taula sectorial) i més tard amb professors de secundària (Aspepc) –el segon més votat pels professors de l’escola pública catalana– no van servir per desescalar el conflicte. En el primer contacte de la consellera amb els sindicats convocants de la vaga després d’un segon trimestre marcat per les mobilitzacions en què ha estat allunyada de la primera línia a causa d’un càncer, Niubó va insistir en el mateix discurs reiterat una vegada i una altra per Albert Dalmau, conseller de Presidència, durant la seva absència: l’acord amb CCOO i la UGT és un bon acord i la seva intenció és desplegar-lo de seguida. Escoltar tothom, sí –com va fer ahir–, però no reobrir la negociació sobre un pacte que el Govern considera el millor possible.
Ara com ara, el malestar docent es concentra en dos fronts diferents. D’una banda, el principal, el contingut de l’acord, que jutgen insuficient. Però, de l’altra, no menor, també provoca rebuig el relat polític amb què el Govern ha mirat de presentar-lo (n’és l’últim exemple el correu massiu enviat a les famílies, en què donava detalls, per exemple, sobre la pujada de sou acordada en el pacte).
"Oportunitat perduda"
Ustec i Aspepc consideren que la consellera Niubó "va perdre" ahir una "oportunitat" de cara a "corregir decisions preses per l’Executiu durant la seva absència" i en aquest sentit denuncien que el departament continua sense obrir una taula de negociació amb tots els sindicats implicats en el conflicte.
Segons el parer d’Ustec, el pacte a què es va arribar amb CCOO i la UGT no garanteix la recuperació del poder adquisitiu perdut pels docents ni tampoc tindrà un impacte visible el curs vinent en una de les reclamacions que més es repeteixen als centres: el reforç de recursos per a l’escola inclusiva.
A ulls dels sindicats mobilitzats, l’acord pot servir al Govern per "rebaixar la temperatura política", però consideren que "no canvia la sensació de precarietat i sobrecàrrega" amb què conviuen –sobreviuen, com cantaven en les manifestacions– els professors.
"Més units que mai"
El xoc, de fet, també és en la legitimitat del pacte. Les organitzacions convocants de la vaga –que són majoritàries a l’escola pública i asseguren estar "més unides que mai" – rebutgen que pugui presentar-se com un acord "avalat per la major part de la taula sindical" com va fer ahir la consellera Niubó en una entrevista a SER Catalunya, i acusen l’Executiu d’intentar fixar en l’opinió pública una falsa imatge de tancament del conflicte.
Els sindicats, això sí, també insisteixen que no s’han aixecat de la taula i asseguren que continuen oberts a negociar, tot i que adverteixen que, sense un gir de pes en les propostes del departament, no hi haurà desbloqueig possible. Mentrestant, la pugna es trasllada de nou al carrer i als centres. Els sindicats convocants de la vaga es reuniran avui per dissenyar un calendari de mobilitzacions i sotmetran als professors la continuïtat i el tipus de protestes, tant en assemblees com per vies telemàtiques.
Les últimes setmanes han aflorat iniciatives impulsades des de diferents assemblees de docents, amb accions que van des de portar samarreta groga els dimecres fins a renunciar a fer sortides i excursions el curs vinent, campanya a la qual ja s’han afegit més de 500 centres i que ha començat a posar en peu de guerra també les famílies.
En l’àmbit de l’FP, fins i tot comença a plantejar-se la possibilitat de deixar de buscar empreses per a les pràctiques.
