AVANÇAMENT
EL PERIÓDICO dedica l’edició de diumenge a Rosalía
El diari publica un especial per comprendre tot el que envolta la cantant, amb reportatges, claus econòmiques i impacte internacional.
S’abordarà quines sales van fer créixer l’artista i la seva influència a les aules
El Periódico
Davant els imminents concerts de l’artista de Sant Esteve Sesrovires al Palau Sant Jordi de Barcelona, una cantant amb grans arrels locals i amb un enorme impacte internacional, l’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge reflectirà diferents aspectes que envolten Rosalía. Així, se n’abordarà la influència en el panorama musical de diversos països europeus i de quina manera ha aconseguit entrar a l’star-system nord-americà o com s’ha convertit en una artista transversal, políticament parlant, fins al punt que diferents polítics catalans han confirmat la seva presència en alguna de les quatre actuacions previstes de la cantant. Sense oblidar alguna referència a quants diners dediquen els joves per poder assistir als concerts d’estrelles internacionals.
També s’abordarà en profunditat el bagatge artisticocultural de Rosalía: quines sales la van fer créixer musicalment, quins són els col·laboradors principals de la gira Lux, quins llocs freqüenta per fer els seus videoclips, qui són els seus estilistes i fins i tot quins restaurants freqüenta habitualment, quan és a la capital catalana. El fenomen que envolta la cantant transcendeix l’impacte merament musical i ha arribat fins a les aules estudiantils, fins al punt que, en alguns centres, s’utilitza el seu èxit artístic per treballar temes com l’empoderament, les relacions personals i la disciplina. I es ressenyarà, des del punt de vista esportiu, la seva estreta vinculació amb el Barça.
Orbán i Indra
D’altra banda, el suplement Entendre-hi més posarà el focus aquest diumenge en un problema que ha tingut la Unió Europea durant els últims 16 anys i que es diu Viktor Orbán. El primer ministre ultradretà d’Hongria ha violat de manera sistemàtica grans consensos europeus sobre l’Estat de dret o el recolzament a Ucraïna, entre altres qüestions. Ara, aquest problema podria acabar si, com assenyalen tots els sondejos, diumenge perd les eleccions davant l’opositor de centredreta Péter Magyar.
El suplement dominical analitzarà a fons la importància d’aquests comicis i ho farà de la mà de dos experts, Ferenc Németh i Ferenc Laczó, que adverteixen que el projecte europeu no pot esperar un tomb de 180 graus ni immediat si Magyar acaba arribant al poder. Amb tota probabilitat, la seva política seria més proeuropea, però necessitarà temps i marge de negociació per tirar endavant aquest canvi.
Finalment, el suplement Actius abordarà com serà l’Indra que espera al seu nou president, el manresà Ángel Simón, que anteriorment va ser el màxim responsable del Grup Agbar i també conseller delegat de CriteriaCaixa. L’empresa tecnològica i de defensa, controlada en el 28% per l’Estat, aborda una nova fase amb un pla estratègic i l’objectiu de consolidar el creixement i buscar més aliances. A més, un grup d’experts convocats pel suplement del grup Prensa Ibérica analitzarà com les ciutats intel·ligents han passat de la teoria a la pràctica, ja que la mobilitat, les dades i la sostenibilitat n’han transformat el funcionament de forma efectiva..
