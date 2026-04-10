Drets d’autor
Un fotògraf japonès acusa l’Ajuntament de Barcelona de plagiar les seves fotos en una campanya publicitària
La polèmica sobre el plagi continua sense una resposta clara per a l’autor de les imatges similars
Andrea Valenzuela García
El fotògraf Shin Noguchi ha demanat explicacions a l’Ajuntament de Barcelona sobre la inspiració de les imatges de "Poca vergonya", la campanya de la capital catalana per acabar amb les conductes incíviques.
La campanya 'Poca vergonya', que l’Ajuntament va iniciar fa unes setmanes, pretén conscienciar sobre els comportaments inapropiats a la via pública.
Coincideix amb la nova ordenança de convivència, que imposa multes més severes per les conductes inadequades als espais d’ús comú, com ara llençar papers o burilles a terra, o fer les necessitats fisiològiques al carrer.
Diferents situacions
El pla de Barcelona es basa a lluir imatges directes i d’alt impacte en diferents localitzacions i situacions. S’han difós a la premsa, a la televisió digital i a les xarxes socials, amb un to contundent però pedagògic.
Per això, cada foto mostra les situacions que protagonitzen els qui són irrespectuosos amb l’espai públic, i s’hi refereix com a "sensevergonyes".
¿Inspiració o plagi?
A partir del llançament d’aquesta propaganda, el japonès Shin Noguchi ha denunciat que dues de les imatges són molt semblants a les que ell va fer el 2016 a Tòquio, per la qual cosa acusa de plagi l’encarregat d’aquestes fotografies a la campanya de Barcelona.
Shin Noguchi és un prestigiós artista que ha publicat en mitjans japonesos i internacionals i ha participat en múltiples exposicions en països com França, Canadà o China.
Contacte amb l’Ajuntament de Barcelona
Noguchi, en veure la imitació, va contactar directament amb l’Ajuntament de Barcelona per demanar-li explicacions, però explica, a les seves xarxes socials, que l’Ajuntament només li va dir que eren unes fotos del fotògraf Hugo Menduiña i li dona les dades de contacte perquè s’adreci directament a ell.
Noguchi explica, a més, en una publicació a Instagram del dia 27 passat, que va contactar amb Menduiña, però que no va obtenir resposta.
Explicacions oportunes
Fonts municipals sostenen que el consistori ha contactat amb l’artista japonès i ha ofert la informació suficient per resoldre el malentès, segons informacions d’Europa Press.
Per la seva banda, Menduiña assegura que "no coneixia prèviament" Noguchi ni la seva obra, i que es tracta d’una coincidència, segons Europa Press.
Qüestió política
La polèmica continua sense resoldre’s. Fins i tot, el president de Junts per Catalunya Jordi Martí s’ha fet ressò del tema del conflicte de drets d’autor, acusant de manca de rigor l’alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
A més, Martí critica el poc control del Govern de Collboni en la gestió de les campanyes de publicitat institucional. Per aquest motiu, ha presentat deu preguntes a l’alcalde sobre el cas per aclarir possibles responsabilitats.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”