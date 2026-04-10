Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Drets d’autor

Un fotògraf japonès acusa l’Ajuntament de Barcelona de plagiar les seves fotos en una campanya publicitària

La polèmica sobre el plagi continua sense una resposta clara per a l’autor de les imatges similars

La campanya 'Poca Vergonya' de l'Ajuntament de Barcelona. / EP

Andrea Valenzuela García

El fotògraf Shin Noguchi ha demanat explicacions a l’Ajuntament de Barcelona sobre la inspiració de les imatges de "Poca vergonya", la campanya de la capital catalana per acabar amb les conductes incíviques.

La campanya 'Poca vergonya', que l’Ajuntament va iniciar fa unes setmanes, pretén conscienciar sobre els comportaments inapropiats a la via pública.

Coincideix amb la nova ordenança de convivència, que imposa multes més severes per les conductes inadequades als espais d’ús comú, com ara llençar papers o burilles a terra, o fer les necessitats fisiològiques al carrer.

Diferents situacions

El pla de Barcelona es basa a lluir imatges directes i d’alt impacte en diferents localitzacions i situacions. S’han difós a la premsa, a la televisió digital i a les xarxes socials, amb un to contundent però pedagògic.

Per això, cada foto mostra les situacions que protagonitzen els qui són irrespectuosos amb l’espai públic, i s’hi refereix com a "sensevergonyes".

¿Inspiració o plagi?

A partir del llançament d’aquesta propaganda, el japonès Shin Noguchi ha denunciat que dues de les imatges són molt semblants a les que ell va fer el 2016 a Tòquio, per la qual cosa acusa de plagi l’encarregat d’aquestes fotografies a la campanya de Barcelona.

Shin Noguchi és un prestigiós artista que ha publicat en mitjans japonesos i internacionals i ha participat en múltiples exposicions en països com França, Canadà o China.

Contacte amb l’Ajuntament de Barcelona

Noguchi, en veure la imitació, va contactar directament amb l’Ajuntament de Barcelona per demanar-li explicacions, però explica, a les seves xarxes socials, que l’Ajuntament només li va dir que eren unes fotos del fotògraf Hugo Menduiña i li dona les dades de contacte perquè s’adreci directament a ell.

Noguchi explica, a més, en una publicació a Instagram del dia 27 passat, que va contactar amb Menduiña, però que no va obtenir resposta.

Explicacions oportunes

Fonts municipals sostenen que el consistori ha contactat amb l’artista japonès i ha ofert la informació suficient per resoldre el malentès, segons informacions d’Europa Press.

Per la seva banda, Menduiña assegura que "no coneixia prèviament" Noguchi ni la seva obra, i que es tracta d’una coincidència, segons Europa Press.

Qüestió política

La polèmica continua sense resoldre’s. Fins i tot, el president de Junts per Catalunya Jordi Martí s’ha fet ressò del tema del conflicte de drets d’autor, acusant de manca de rigor l’alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents