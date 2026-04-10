Envelliment

El Parc Taulí de Sabadell incorpora un programa per millorar els símptomes del Parkinson

El tractament aprofita la capacitat del cervell per millorar la funció motora del pacient, cosa que millora el seu estat d’ànim i la qualitat de vida

Instal·lacions de l'hospital Parc Taulí de Sabadell (imatge d'arxiu). / JORDI COTRINA

Jordi Puig

Barcelona

El servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha incorporat una nova teràpia per al Parkinson basada en l’observació d’accions per reforçar la velocitat i la confiança en la marxa, així com la capacitat aeròbica i de resistència. L’objectiu d’aquest tractament és millorar l’estat d’ànim i la qualitat de vida dels pacients amb aquest trastorn neurodegeneratiu.

Segons ha informat el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCPST) en un comunicat aquest divendres, la teràpia "aprofita la capacitat del cervell per millorar la funció motora de les persones, especialment en la marxa" i en la coordinació d’activitats quotidianes.

Aquest visionament és el que activa el pacient, tal com ha explicat la directora del servei, Fernanda Caballero: "El principi de les neurones mirall que s’activen quan duem a terme una acció o quan observem una persona fer aquesta acció".

Més autoestima

El programa està dissenyat per fer-se en 20 sessions, dues a la setmana i d’una hora de durada. Durant aquesta activitat, i després d’un escalfament previ, es fan exercicis cardiovasculars, equilibri, marxa, estiraments i s’acaba veient els vídeos personalitzats. Aquest metratge ensenya al pacient uns moviments específics que ha d’imitar.

La incorporació d’aquest tractament al programa educacional habitual ha millorat els símptomes del Parkinson, tot millorant l’estat d’ànim i la qualitat de vida dels pacients. "El fet que considerin l’activitat de baixa dificultat i que no els generi fatiga, permet que la puguin fer des de casa i que formi part del seu dia a dia", ha assenyalat Fernanda Caballero.

Millores en el tractament

A aquesta mesura, s’hi afegeix un altre tractament que es pot fer des del domicili del pacient amb bombes d’infusió domiciliàries, tractament que abans només es podia fer a l’hospital. "D’aquesta manera es redueixen els desplaçaments dels pacients que solen tenir dificultats per mobilitzar-se", ha indicat la neuròloga i especialista en Parkinson, la doctora Tania Delgado.

Una altra novetat per tractar el Parkinson que destaca en el seu comunicat el Parc Taulí de Sabadell és l’ampliació del sistema de monitoratge amb dos sensors de moviment per detectar les fluctuacions en temps real. Mecanisme que permet un seguiment més precís i continuat del pacient, que facilita un tractament més eficaç.

"El pare li tapava la boca quan plorava i sacsejava el llit de manera brutal": el testimoni de la dona que va alertar del maltractament al nadó de Vall d'Hebron

Un mort i 14 ferits en l’accident d’un autobús turístic a La Gomera

L’app que avisa si hi ha un canvi en el teu vol molt abans que t’informi l’aerolínia: cofundada per un català

Els Bombers apaguen tres petits focs de marge a l'hora del fort del sol a la Catalunya Central

Els aeroports europeus alerten de la possible falta de combustible en tres setmanes pel tancament de l'estret d'Ormuz

L'Alt Urgell estudia avançar cap a un model supramunicipal de gestió de l'aigua i com "professionalitzar" més el servei

