Drets Socials
Sis de cada 10 dependents reben prestacions per ser atesos a casa seva
Les llistes d’espera baixen un 16,6% en un any i el temps mitjà de tramitació es redueix 12 dies en el primer trimestre de 2026
Drets Socials presenta la primera entrega del Panell del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) de 2026, corresponent al primer trimestre de l’any
Nieves Salinas
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha presentat aquest divendres la primera entrega del Panell del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) de 2026, corresponent al primer trimestre de l’any. Entre els principals indicadors, destaca que el nombre de persones amb prestació puja a 1.655.446, una xifra rècord, ressenya el Ministeri, i que un 57% de les prestacions es donen ja a les llars i a l’entorn més proper. A més, les llistes d’espera es continuen reduint, baixant un 16,6%, amb 30.283 persones menys respecte del març de 2025. El temps mitjà de tramitació de les prestacions s’ha reduït 12 dies en aquest primer trimestre de 2026.
Les dades les ha desglossat en roda de premsa Rosa Martínez, secretària d’Estat de Drets Socials. El nombre de persones que esperen rebre una prestació s’ha reduït en 444 persones en aquest trimestre, situant-se en 152.249 persones. La llista acumula ja una reducció del 51% des de l’any 2020, indica Drets Socials. El temps mitjà de gestió des de la sol·licitud fins a la resolució de la prestació se situa en 329 dies, una dada que millora respecte dels 341 dies de l’última entrega del panell.
Per segon trimestre consecutiu, "s’inverteix la tendència a l’alça" i es reprèn el camí descendent en la reducció d’aquest temps mitjà de tramitació, que és la fase més llarga de tot el procés. Tot i que per a Drets Socials "aquest continua sent un dels grans reptes del SAAD", aquesta dada assoleix el nivell més baix en dos anys i marca una diferència notable respecte dels 421 dies del pic assolit l’any 2021, s’assenyala.
Pel que fa al temps mitjà de tramitació, els territoris amb millor rendiment en aquest indicador són Ceuta (92 dies), Castella i Lleó (116) i Aragó (129). En una situació intermèdia es troben Comunitat Valenciana (297), Catalunya (266) o Extremadura (261). Per contra, els que tenen més dilació de temps són Múrcia (553 dies), Andalusia (464) i Astúries (375).
A la llar
De les 2.437.488 prestacions reconegudes, el 57,2% (1.393.913 prestacions) es despleguen ja en l’entorn comunitari. Només en l’últim trimestre, aquest tipus de prestacions han crescut en més de 32.000. Des del començament de l’anàlisi del SAAD, aquest percentatge s’ha incrementat progressivament fins a assolir un 4,5% més que fa 5 anys. Drets Socials apunta a la reforma de les lleis de Dependència i Discapacitat com la mesura que permetrà culminar l’evolució cap a "un sistema de cures flexible" i capaç de respondre a les necessitats individuals de les persones i de les seves famílies, en línia amb l’Estratègia estatal per a un nou model de cures a la comunitat.
En el primer trimestre de l’any, el nombre de persones amb prestació efectiva se situa en 1.655.446. La dada reflecteix que el nombre de persones que ja es troben rebent una prestació creix un 9,8% interanual, amb un augment de 148.284 persones respecte del març de 2025.
El creixement, a més, es troba per sobre del creixement de les sol·licituds, que és del 7,3%, fet que, es remarca, simbolitza que, en un context de creixement constant, "la capacitat d’atenció avança més de pressa que la demanda". Al març, el sistema ha incorporat 23.197 noves persones amb prestació efectiva respecte del mes anterior, davant de les 18.185 persones de l’última entrega del panell.
Teleassistència
Les dades que aporta aquest Panell del SAAD mostren que la teleassistència (27%) i l’ajuda a domicili (17%) es consoliden com els serveis professionals més habituals, per darrere de la prestació econòmica per cures familiars (31%). A més, la teleassistència i l’ajuda a domicili han crescut respectivament un 21,7% i un 12,4% respecte de l’any anterior.
Pel que fa al nombre de prestacions per beneficiari, en els últims anys s’ha passat d’1,27 prestacions per persona el 2020 a 1,44 el març de 2026, cosa que suposa un creixement del 12,3%. Aquestes xifres corroboren un ús cada vegada més combinat de suports. "Les persones no només accedeixen al sistema: combinen més cures i suports", ha assenyalat Rosa Martínez. Un altre dels recursos que Drets Socials ha assenyalat com a claus per reduir el pes dels entorns institucionals tradicionals són els centres de dia, una alternativa que suposa ja un 4,6% de les prestacions.
Finalment, es destaca que, des de l’any 2020, el finançament del Sistema de la Dependència per part de l’Administració General de l’Estat ha crescut un 150% i s’ha triplicat des de 2014.
