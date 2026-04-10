Crisi a l’escola catalana
El sindicat Professors de Secundària proposa una nova vaga unitària docent per la diada de Sant Jordi
L’organització, la segona amb més pes en el conjunt de l’escola catalana i la primera als instituts, planteja l’aturada del 23 d’abril com a pas previ a la convocatòria d’una nova vaga setmanal per territoris al maig
El Periódico
El sindicat Professors de Secundària (Aspepc-sps) -el segon amb més representació en el conjunt de l’escola pública i el primer als instituts- ha proposat aquest divendres organitzar una vaga unitària docent per al pròxim 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, com a "pas previ a la convocatòria d’una nova vaga setmanal per territoris al maig". Segons ha informat el sindicat docent en un comunicat, aquesta decisió arriba l’endemà de la trobada amb la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, de la qual Aspepc-sps va sortir amb una sensació negativa (igual que Ustec).
"S’ha pogut constatar que no sembla que hi hagi gaire voluntat de maniobra per part del Govern respecte del pacte assolit el mes passat, especialment en matèria salarial, que considerem prioritària", ha asseverat l’entitat, que diu ser "probablement" el sindicat més descontent amb el resultat del pacte.
Per aquesta raó, ha posat sobre la taula organitzar una vaga unitària docent per Sant Jordi com a avantsala d’una nova vaga setmanal per territoris al maig, una proposta que l’organització traslladarà a la resta de sindicats, amb qui preveu anunciar pròximament noves accions conjuntes.
"Greu error polític"
Respecte de l’acord, segellat pel Govern amb una part minoritària dels sindicats del sector (CCOO i UGT), Aspepc-sps ha assegurat que és un "greu error polític", com demostra l’èxit de les últimes vagues del 16 al 20 de març, una situació que considera que només es pot reconduir amb noves negociacions.
Entre les seves reivindicacions, el sindicat reclama un "augment significatiu" del complement específic, el retorn del deute dels sexennis, la convocatòria de càtedres de secundària i la millora dels complements de coordinacions i tutories.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”