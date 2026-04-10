Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
Un total de 271.556 persones estan en llista d’espera de dependència, un 2,5% menys que fa un any

La dada comptabilitza tant les persones que fa menys de 6 mesos que esperen com les que fa més de 6 mesos que esperen

Arxiu - Un ancià passeja recolzant-se en un bastó. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

Un total de 271.556 persones es trobaven en la llista d’espera de la dependència a 31 de març de 2026, un 2,5% menys que fa un any (7.019 persones menys), segons el càlcul fet per Europa Press a partir de les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Drets Socials, i comptabilitzant tant les persones que fa menys de 6 mesos que esperen com les que fa més de 6 mesos que esperen.

En concret, segons les dades consultades, 118.716 persones eren sol·licitants pendents de la resolució de grau; 113.675 tenien reconegut el grau, però estaven pendents de la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA) i 39.165 tenien la resolució del PIA, però la prestació encara no era efectiva.

A més, del total de persones en llista d’espera, 152.249 persones fa més de 6 mesos que esperen, que és el termini màxim que estableix la llei perquè l’Administració resolgui els procediments relacionats amb el reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions.

El Ministeri de Drets Socials ha posat en relleu que les persones que fa més de 6 mesos que esperen s’han reduït un 16,6% respecte del març de 2025 (30.283 persones menys) i a la meitat des de 2020.

A més, l’informe mostra que el temps mitjà de gestió, des de la sol·licitud fins a la resolució de la prestació, se situa en 329 dies, 9 dies menys que fa un any.

La secretària d’Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, ha explicat que el principal "coll d’ampolla" es produeix en el primer pas per entrar al sistema: la resolució de grau.

"On tenim el principal coll d’ampolla, on el temps d’espera és més llarg, és des de la sol·licitud fins a la resolució de grau; tanmateix, una vegada que la persona té reconegut el seu grau fins que es fa efectiva, fins a la resolució de la prestació, el temps és molt menor. Té una explicació lògica perquè és precisament el grau I, l’entrada al sistema, on hi ha una pressió més gran de sol·licituds. Amb la qual cosa, és principalment un repte administratiu", ha precisat.

Tracking Pixel Contents