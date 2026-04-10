Fauna
La UICN declara en perill d’extinció el pingüí emperador i el llop marí
La pèrdua de gel marí i l’escalfament de l’oceà posen contra les cordes diverses espècies que depenen de l’ecosistema de l’Antàrtida per sobreviure.
Guillem Costa
L’Antàrtida, un dels grans reguladors de l’equilibri climàtic del planeta, mostra senyals cada cop més alarmants. La pèrdua accelerada de gel marí i l’escalfament de l’oceà estan posant contra les cordes diverses espècies que depenen d’aquest ecosistema extrem per sobreviure. Entre les més afectades hi ha dues de les més representatives de la regió: el pingüí emperador i l’os marí antàrtic.
La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha advertit d’aquest deteriorament i ha reclassificat les dues espècies en la categoria d’"en perill" en la seva llista vermella. Es tracta d’un canvi especialment significatiu perquè situa aquests animals dos nivells previs a l’extinció i reflecteix fins a quin punt la seva situació s’ha agreujat. En el cas del pingüí emperador, l’escenari és límit. No només es tracta d’una espècie singular per la seva adaptació a un dels entorns més durs del planeta, sinó que, a més, és probablement l’animal antàrtic més conegut arreu del món. La seva imatge s’ha convertit en un emblema de la fauna polar i en una de les grans icones de la lluita contra el canvi climàtic.
Les dades recollides mitjançant imatges per satèl·lit mostren que entre el 2009 i el 2018 la seva població va caure al voltant del 10%, cosa que es tradueix en la pèrdua de més de 20.000 exemplars adults. Però el més inquietant no és només la caiguda ja registrada, sinó el que assenyalen les previsions: si continuen les alteracions en el gel marí, la població es podria reduir a la meitat en la dècada del 2080.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”