Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Futur pavelló del BaxiAgressió a Sant JoanFestival BatecsPenal Marc PubillERC IgualadaRosalía
instagramlinkedin

Fauna

La UICN declara en perill d’extinció el pingüí emperador i el llop marí

La pèrdua de gel marí i l’escalfament de l’oceà posen contra les cordes diverses espècies que depenen de l’ecosistema de l’Antàrtida per sobreviure.

Diversos pingüins emperadors, en una fotografia d’arxiu. | HOW HWEE YOUNG / EFE

Guillem Costa

Barcelona

L’Antàrtida, un dels grans reguladors de l’equilibri climàtic del planeta, mostra senyals cada cop més alarmants. La pèrdua accelerada de gel marí i l’escalfament de l’oceà estan posant contra les cordes diverses espècies que depenen d’aquest ecosistema extrem per sobreviure. Entre les més afectades hi ha dues de les més representatives de la regió: el pingüí emperador i l’os marí antàrtic.

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha advertit d’aquest deteriorament i ha reclassificat les dues espècies en la categoria d’"en perill" en la seva llista vermella. Es tracta d’un canvi especialment significatiu perquè situa aquests animals dos nivells previs a l’extinció i reflecteix fins a quin punt la seva situació s’ha agreujat. En el cas del pingüí emperador, l’escenari és límit. No només es tracta d’una espècie singular per la seva adaptació a un dels entorns més durs del planeta, sinó que, a més, és probablement l’animal antàrtic més conegut arreu del món. La seva imatge s’ha convertit en un emblema de la fauna polar i en una de les grans icones de la lluita contra el canvi climàtic.

Les dades recollides mitjançant imatges per satèl·lit mostren que entre el 2009 i el 2018 la seva població va caure al voltant del 10%, cosa que es tradueix en la pèrdua de més de 20.000 exemplars adults. Però el més inquietant no és només la caiguda ja registrada, sinó el que assenyalen les previsions: si continuen les alteracions en el gel marí, la població es podria reduir a la meitat en la dècada del 2080.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents