Temps
Estiuet a Catalunya: fins a 30 graus en aquestes zones, tot i que no durarà gaire
La calor, inusual per a aquesta època, registra valors per sobre de la mitjana
Andrea Valenzuela García
Per primera vegada aquest any, s’han registrat temperatures per sobre dels 31ºC a Catalunya, uns valors poc comuns per a l’inici de la primavera.
Aquest dijous, el Meteocat ha registrat màximes de 31,9ºC a l’embassament de Riba-roja (Ribera d'Ebre, Tarragona), de 31,1ºC a Vinebre (a la mateixa comarca), de fins a 30,7ºC a Aldover (Baix Ebre, Tarragona) i a Seròs (Segrià, Lleida), de 30,1ºC a Benissanet (Ribera d'Ebre, Tarragona) i de 30ºC a Tarroja del Priorat (El Priorat, Tarragona).
Per a la jornada d’aquest divendres també s’espera superar els 30ºC en alguns punts de la comunitat.
Previsió meteorològica per a aquest divendres
Aquest divendres, Catalunya s’ha llevat amb boira i alguns núvols baixos al litoral i per a la resta del dia s’espera que estigui pràcticament assolellat.
El vent probablement serà fluix variable, però sec i càlid, amb augments ocasionals d’intensitat al litoral i prelitoral a la tarda.
La presència de la pols sahariana en suspensió podria empitjorar la visibilitat i deixar un ambient una mica tèrbol.
El dia més calorós de la setmana
Les temperatures aniran en ascens respecte del dia anterior i serà una jornada amb una calor inusual per a aquesta època, que es considera com un estiuet: a la província de Barcelona s’espera arribar a valors màxims de 29ºC a Igualada i Manresa i fins a 28ºC a Vic, mentre que a Figueres, Olot i Ripoll (a la província de Girona) també es podrien assolir els 28ºC.
Al seu torn, a la província de Tarragona és probable que les màximes siguin de 29ºC a Tortosa i de 28ºC a Gandesa. Les temperatures més elevades possiblement es registraran a la ciutat de Lleida, on es preveu arribar als 30ºC.
A més, el vent reescalfat i els cels serens podrien afavorir que la sensació tèrmica sigui més alta.
Dissabte amb calor i pluja
De cara a aquest dissabte, s’espera una jornada també calorosa, però amb el cel majoritàriament cobert. Les precipitacions són probables al Pirineu i en punts del terç oest de Catalunya. La cota de neu és possible que baixi dels 2.400 metres als 1.600 metres.
Tanmateix, les temperatures seran similars a les d’aquest divendres i, fins i tot, s’intueix que siguin lleugerament més altes. Tot i que el més viable és que no passi, per la irradiació terrestre. És a dir, si hi ha núvols, la quantitat d’energia solar no s’acumularà tant al sòl i així no pujaran tant els valors.
L'Aemet avança que es podrien registrar màximes de 29ºC en alguns punts de la província de Barcelona, fins a 30ºC en zones de Girona i Lleida, i pot pujar als 27ºC a la de Tarragona.
El vent es preveu fluix i variable, de component sud i est a la tarda.
Diumenge plujós
La previsió meteorològica per a aquest diumenge és d’una jornada amb el cel totalment cobert i precipitacions des del matí, sobretot a la meitat oest. A partir del migdia, ja seran probables a la majoria del territori català i, a la tarda, a la meitat oest. Durant les últimes hores del dia, les pluges es podrien concentrar al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya central i al litoral i prelitoral.
El mercuri dels termòmetres baixarà notablement i amb prou feines es registraran valors màxims de 20ºC en algun punt de la comunitat.
Avisos de nivell taronja
S’espera que el vent sigui de component nord i oest i d’intensitat moderada, amb cops forts de Tramuntana a l’Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre.
A més, l'Aemet ha activat avisos de nivell groc i taronja en punts de Girona i Tarragona per mal estat de la mar.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”