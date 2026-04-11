Adif accelera la tala d’arbres al costat de les vies per reduir els incidents a Rodalies: ja se n’han tallat més de 13.000
Renfe assegura que ha recuperat el 94% del servei que oferia abans de l’accident de Gelida, mentre la xarxa lídia una setmana més amb 179 limitacions de velocitat
Rodalies encara l’abril amb la xarxa de trens tensada i Adif situa la plena normalitat al juny
La factura del fiasco de Rodalies després de l’accident de Gelida supera els 186 milions d’euros
Pau Lizana Manuel
El Govern ha bolcat en el seu intent per apaivagar la crisi ferroviària a Catalunya originada després de l’accident de Gelida fins a 186 milions d’euros, segons va revelar aquest dimarts el ministre de Transports, Óscar Puente. Gran part d’aquests diners es tradueixen en la revisió de 690 elements de la infraestructura i el desplegament de més de 400 efectius d’Adif. En concret, segons fonts de l’empresa estatal, uns 50 inspectors i al voltant de 360 operaris de mitjana han estat cada setmana a Catalunya des del 20 de gener. Gran part d’aquests elements revisats, concentrats en uns 33 trams negres, són talussos i trinxerescom la que va cedir a Gelida i va provocar el fatídic sinistre que va obligar a tallar completament la línia R4 en aquest tram i a revisar totes les altres línies. A més, l’administradora d’infraestructures també ha posat l’accent en la tala d’arbres, una cosa que estabilitza aquests terraplens i que, d’altra banda, evita la caiguda de vegetació a la via, una altra de les grans causes tant de retards com d’accidents a la xarxa ferroviària catalana.
El desplegament de mitjans per portar-ho a terme té pocs precedents. Adif té vigent un contracte de control de la vegetació amb una durada de dos anys per un total d’11.291.600 euros i un altre de manteniment que també inclou partides específiques per a la tala d’arbres que reuneix en el seu conjunt 63,5 milions més. A més, «la pràctica totalitat» dels contractes d’emergència, en paraules de responsables d’Adif, que s’han aprovat aquestes setmanes per realitzar obres urgents esta dedicada al manteniment de trinxeres i, per tant, inclouen també la retirada d’arbres. Tot junt, la inversió arriba fins als 107 milions d’euros.
A més, segons les mateixes veus de l’empresa pública, ja s’està preparant una nova licitació específica per a la tala d’arbres que podria estar preparada per al mes de setembre vinent.
Són uns números que han permès a Adif retirar fins a 13.680 arbres des de començament d’any. Una gran part (5.745) han sigut del trajecte entre Maçanet i Portbou de l’R11 i de l’R1, una de les línies que més pateixen la caiguda d’arbres a les vies. Poques setmanes enrere, precisament, un tren de l’R11 va col·lidir contra un a l’altura del municipi de Sant Jordi Desvalls (Gironès),en un incident que no va deixar ferits.
Talls i limitacions
Són precisament aquest nombre elevat d’obres i d’incidències el que ha provocat la majoria de limitacions temporals de velocitat que encara retarden els trajectes dels trens de Rodalies allà on s’ha restablert el servei. I és que encara perduren a l’entramat ferroviari català 179 d’aquestes restriccions, 35 menys que a inicis del mes de març –quan es va registrar el màxim de 216–, però gairebé 100 més que les que es registraven l’1 de gener. A més, encara queden per reobrir trams de l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre; el de l’R8 entre Martorell i Rubí; el de l’R3 entre Puigcerdà i Ripoll i el de l’R4 entre Terrassa i Manresa, que funciona ara com ara amb trens llançadora i busos complementaris.
També continuen sense oferir els seus serveis la línia R7 i l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga, per obres programades abans de la crisi de Gelida. Malgrat aquests talls, fonts de Rodalies asseguren que l’oferta diària de trens programats és ja un 94% de la que hi havia abans que esclatés la crisi. De fet, els càlculs de l’operadora ferroviària asseguren que només es programen menys trens ara a l’R3, l’R4 i l’RG1.
Obres a bon ritme
Més enllà que s’hagin recuperat o no els horaris habituals, és clar que les obres d’Adif al túnel de Rubí i als túnels del Garraf impedeixen que la normalitat a la xarxa sigui absoluta, tot i que, de moment, els treballs avancen segons el previst. Fonts de la companyia asseguren que al túnel de Rubí els treballs d’emergència que van obligar a tancar el túnel totalment –posant en perill el trànsit ferroviari de mercaderies català– segueixen el calendari previst i, per tant, podran reobrir la primera setmana de maig. Els operaris, de fet, ja han acabat de reforçar els 60 metres de túnel més perjudicats. L’actuació urgent ha costat uns 3,5 milions d’euros.
D’altra banda, les obres als túnels del Garraf, que han tallat totes les línies de Regionals del sud a Sant Vicenç de Calders, també avancen segons el previst. Una vegada encarats els treballs a la via del costat més pròxima al mar, les obres comencen ara a reforçar la via paral·lela.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre