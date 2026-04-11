Adif accelera la tala d’arbres al costat de la via per reduir incidents
Renfe assegura que ha recuperat el 94% del servei que oferia abans de l’accident mortal de Gelida, i la xarxa mentrestant continua bregant una setmana més amb 179 limitacions de velocitat.
Pau Lizana Manuel
El Govern ha abocat per mirar d’apaivagar la crisi ferroviària a Catalunya originada després de l’accident de Gelida fins a 186 milions d’euros, segons va revelar dimarts el ministre de Transport, Óscar Puente, durant la visita a Barcelona, sense cobertura de mitjans de comunicació i en absència d’eventuals protestes per la situació que es viu a Rodalies.
Bona part d’aquests diners es tradueixen en la revisió de 690 elements de la infraestructura i el desplegament de més de 400 efectius d’Adif. En concret, segons fonts de l’empresa estatal, hi ha hagut uns 50 inspectors i al voltant de 360 operaris de mitjana cada setmana a Catalunya des del 20 de gener.
Gran part d’aquests elements revisats, concentrats en uns 33 trams negres, són talussos i trinxeres com la que va cedir a Gelida i va provocar el fatídic sinistre que va obligar a tallar completament la línia R4 en aquest tram i a revisar totes les altres línies. A més, l’administradora d’infraestructures també ha posat l’accent en la tala d’arbres, la qual cosa serveix per estabilitzar aquests terraplens i, d’altra banda, evita la caiguda de vegetació a la via, un altre de les grans causes tant de retards com d’accidents a la xarxa ferroviària catalana.
El desplegament de mitjans per portar a terme aquestes operacions té pocs precedents. Adif té vigent un contracte de control de la vegetació per un total d’11.291.600 euros i un altre de manteniment que inclou partides específiques per a la tala d’arbres per uns 63,5 milions d’euros més. Això a banda, "la pràctica totalitat" dels contractes d’emergència, en paraules de responsables d’Adif, aprovats aquestes setmanes per efectuar obres urgents, està dedicat al manteniment de trinxeres i inclou la retirada d’arbres. Tot plegat, la inversió arriba fins als 107 milions. Segons fonts de l’empresa pública, s’està preparant una nova licitació per a la tala d’arbres que podria estar a punt al setembre.
179 restriccions
Són uns números que han permès a Adif retirar fins a 13.680 arbres des de començament d’any. Una bona part (5.745) eren del trajecte entre Maçanet i Portbou de l’R11 i l’RG1, una de les línies que pateix més la caiguda d’arbres a les vies. Poques setmanes enrere, un tren de l’R11 va col·lidir contra un altre a l’altura del municipi de Sant Jordi Desvalls (Gironès), en un incident que no va deixar ferits.
És precisament aquest nombre tan alt d’obres i d’incidències el que ha provocat la majoria de les limitacions temporals de velocitat que encara retarden els trajectes dels trens de Rodalies. Encara perduren en l’entramat ferroviari català 179 d’aquestes restriccions, 35 menys que a inicis de març, però gairebé 100 més que les que es registraven l’1 de gener. A més, queden per reobrir trams de l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre; de l’R8 entre Martorell i Rubí; de l’R3 entre Puigcerdà i Ripoll, i de l’R4 entre Terrassa i Manresa, que ara per ara funciona amb trens llançadora i busos complementaris.
Obres a bon ritme
També continuen sense oferir serveis la línia R7 i l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga, per obres programades abans de la crisi de Gelida. Malgrat aquests talls, fonts de Rodalies asseguren que l’oferta diària de trens programats ja és un 94% de la que hi havia abans que esclatés la crisi. Els càlculs de l’operadora ferroviària asseguren que ara mateix únicament es programen menys trens a l’R3, l’R4 i l’RG1.
Deixant de banda que s’hagin recuperat o no els horaris habituals, les obres d’Adif al túnel de Rubí i als túnels del Garraf impedeixen que la normalitat a la xarxa sigui absoluta, tot i que els treballs avancen segons el previst. Fonts de la companyia asseguren que al túnel de Rubí els treballs d’emergència que van obligar a tancar el túnel totalment segueixen el calendari previst i, per tant, podran reobrir la primera setmana de maig. Els operaris ja han acabat de reforçar els 60 metres de túnel més perjudicats. L’actuació urgent ha costat aproximadament 3,5 milions d’euros.
D’altra banda, les obres als túnels del Garraf, que van tallar totes les línies de Regionals del sud a Sant Vicenç de Calders, avancen segons la previsió. Una vegada encarats els treballs a la via més pròxima al mar, les obres ara reforcen la via paral·lela.
