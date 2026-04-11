BCN licita el nou accés a la Ciutadella a través del zoològic
Un camí naturalitzat enllaçarà el carrer de Wellington i el passeig de Picasso a finals de l’any 2027 o principis del 2028, mig any més tard del que s’havia anunciat.
Meritxell M. Pauné
L’esperat accés al parc de la Ciutadella des del carrer de Wellington es formalitza, a la fi, aquesta primavera. Dimarts l’Ajuntament de Barcelona va publicar la licitació de les obres, que obriran un camí per als vianants a través del recinte del zoo de Barcelona. Un joc d’altura amb una passarel·la elevada i un pas per sota permetrà als visitants de recinte continuar el recorregut. Arribarà fins al Parlament i la plaça de Joan Fiveller, on en una segona fase s’adaptaran els vials que ja hi ha per enllaçar amb el passeig de Picasso. El traçat permetrà, després de més de 150 anys d’aïllament, anar a peu des de Sant Martí fins a Ciutat Vella i viceversa sense haver d’envoltar el parc històric.
El projecte executiu va rebre llum verda del govern de Jaume Collboni aquest gener i ara obre la selecció d’una constructora a través d’un contracte de l’empresa municipal BSM. Les empreses interessades tenen un mes per presentar una oferta. El pressupost base sense IVA supera 9,4 milions d’euros i el valor total estimat del contracte arriba a 11,3 milions d’euros, a l’espera de propostes empresarials que puguin rebaixar el preu.
L’encàrrec implica actuar sobre 14.961 m2, gairebé tots dins del zoo excepte una petita franja del parc i un lateral de les cavallerisses de la Guàrdia Urbana. Les obres tenen un termini d’execució de 17 mesos, fet que situa l’acabament a finals de l’any que ve o principis del 2028, si no sorgeixen imprevistos. Es tracta d’un retard de mig any respecte al calendari anunciat, que impedeix la inauguració abans de les eleccions municipals del 2027.
Els plecs, consultats per EL PERIÓDICO, detallen que les obres comporten el desmuntatge o adaptació de mitja dotzena d’instal·lacions del zoo afectades pel nou passeig. Per exemple esmenta la galeria de primats i les llars de trenques (un ocell amenaçat), el llop ibèric, el bongo (un bòvid africà), el panda vermell, la gasela dama o els flamencs de Xile. De fet, el recinte ja viu una etapa de canvis, amb nous hàbitats i espais divulgatius previstos d’aquí al 2030, com el futur centre immersiu Bioscope.
La licitació també inclou un protocol sobre benestar animal, datat el febrer del 2026. Estableix que tota obra al zoo ha de tenir en compte la sensibilitat especial dels animals a vibracions, freqüències sonores, olors químics i soroll. Per això, obliga a lliurar un estudi d’impacte abans de començar cap obra, supervisat i avalat pels responsables del zoològic, amb els quals igualment caldrà coordinar-se per emprendre tota "afectació significativa" amb una antelació mínima de 15 dies. Així mateix, fixa que cada dimecres s’haurà d’entregar un Excel amb totes les feines previstes els set dies següents, a fi de poder "aplicar les mesures oportunes de mitigació".
Aparcament provisional
L’execució d’aquest accés és especialment important per a l’acabada d’anunciar ampliació del Parlament de Catalunya, situat al centre del parc. El nou passeig també serà l’enllaç entre el Palau actual i el nou edifici annex, que se situarà a les actuals cavallerisses de la Guàrdia Urbana.
Fonts parlamentàries situen el final del projecte de la Cambra catalana a uns vuit anys vista, però el Parlament haurà de trobar abans una alternativa per al seu aparcament, que actualment disposa d’unes 200 places situades al costat de la plaça Joan Fiveller més a prop del zoo, precisament el punt de destinació de l’accés del carrer Wellington ara licitat.
Si bé el conveni signat entre la Generalitat, el Parlament i l’Ajuntament de Barcelona per a l’ampliació de la seu política preveu un pàrquing subterrani per allotjar aquests vehicles en el futur annex, abans s’haurà de trobar una solució provisional. "La passarel·la, que s’estrenarà l’any que ve, serà el primer canvi significatiu per a la futura ampliació del Parlament", va assenyalar l’alcalde Jaume Collboni abans de Setmana Santa, quan va presentar l’acord a tres bandes per ampliar la Cambra catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
