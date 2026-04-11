La Global Sumud Flotilla ultima la sortida de gairebé una quarantena d’embarcacions des de Barcelona amb destí a Gaza
El coordinador de l’organització denuncia que Israel segueix cometent “genocidi” i “colonització” sobre Palestina
Albert Hernàndez Ventós (ACN)
La Global Sumud Flotilla està preparant la sortida de gairebé una quarantena de vaixells que salparan aquest diumenge des de Barcelona amb destí a Gaza. El coordinador de la iniciativa, Saif Abukeshek, ha assegurat que “l’última vegada van ser-ne 24” (duta a terme a l’octubre) i confia que la missió en total acabi “amb el doble” de participació, al voltant del miler de persones. Des del Moll de la Fusta hi ha previst que en marxin unes 300 i des d’aquest dissabte ja hi ha les embarcacions atracades. Abukeshek ha apuntat que “el que no ha canviat” respecte a l’altra missió és que Israel continua cometent “genocidi” i “colonització” sobre Palestina. Per això, ha ressaltat la importància de la missió.
L’activista ha destacat, a diferència de l’anterior expedició, que hi ha un “alto el foc”. Tot i això, Abukeshek ha assenyalat que l’exèrcit hebreu ha assassinat “més de 730 palestins” i manté “la seva expansió” sobre el territori. El coordinador de la Global Sumud Flotilla també ha apuntat una altra novetat en comparació amb la travessia de l’any passat, “des de novembre s’estan preparant les naus”. En canvi, segons ha indicat, en l’anterior ocasió es va fer “en un mes”.
Abukeshek ha lamentat que, per segona vegada, s’hagi de muntar aquesta travessia humanitària des de la capital catalana: “Aquestes missions al mar es fan perquè els polítics no fan la seva feina”. El responsable de la iniciativa considera que actuen “com a resultat del fracàs polític”.
El coordinador de la Global Sumud Flotilla ha precisat que, a més de material com escolar, sanitari i humanitari, també viatjaran “metges, ecoconstructors i professors per participar en una manera activa en un procés de reconstrucció de Gaza, i que estigui liderat pels palestins”.
“Hi ha molta motivació”
L’activista ha admès que no li agradaria organitzar aquesta missió, però ha insistit en la necessitat “d’actuar” davant el “genocidi” i “l’atac contra els drets humans” que està duent a terme el govern de Netanyahu. Malgrat tot, ha remarcat que “hi ha molta motivació” entre els participants, encara que hi ha “riscos” durant el viatge. En aquest sentit, ha apuntat al conflicte a l’Orient Mitjà que els “augmenta”. Tot i això, s’anirà “valorant pas a pas” la travessia.
Abukeshek ha demanat que la Global Sumud Flotilla es complementi amb “més mobilitzacions” al carrer, i ha recordat les protestes dutes a terme l’any passat a Madrid i Barcelona arran de les detencions de membres de les embarcacions. El coordinador de la iniciativa marítima ha ressaltat la importància d’aplicar “més sancions” a Israel. Ha assegurat que és com “una marató” i no espera resultats “immediats”, però ha garantit que “la lluita seguirà”.
Representació catalana
Entre les 300 persones previstes que surtin aquest diumenge del Moll de la Fusta, una quarantena són de la delegació catalana, amb representants de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CGT, Arran i Contracorrent, entre d’altres. Per exemple, entre la comitiva hi ha l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns) i els sindicalistes Ariadna Masmitjà ‘Masmi’ i Jordi Gassiot.
Durant el cap de setmana, al Moll de la Fusta, es muntaran diverses activitats com taules rodones, una fira d’entitats, espais de joc intergeneracional, circ i música, amb quasi una vintena d’artistes, entre altres coses. De cara a diumenge, també es manté l’activitat amb la suma de l’actuació dels Castellers de Barcelona i Ketubara Batucada, i altres actuacions musicals. La missió humanitària té programa l’hora de sortida a les 12 hores del migdia.
