L’Artemis reactiva l’ambició de crear una civilització a la Lluna
Les retallades de Trump posen en perill els horitzons espacials de la NASA. La Casa Blanca no només no ha augmentat els fons per a l’agència nord-americana, sinó que ha proposat retallar fins a un 23% el pressupost per al 2027.
Valentina Raffio
El dia en què l’Artemis va abandonar la Terra va passar gairebé inadvertida. Sense ovacions, sense grans titulars, sense aconseguir obrir-se pas en l’atenció d’un món absorbit per la guerra, la por d’una nova sacsejada econòmica i la incertesa constant sobre el futur. I, malgrat això, en tot just 10 dies de travessia, la primera missió lunar tripulada en més de mig segle ha aconseguit revifar la fascinació global per l’exploració espacial i sembrar en milions de persones una renovada il·lusió, una moon joy, que semblava oblidada. La NASA afirma que aquest primer vol tripulat del programa Artemis és el primer pas d’un projecte que aspira a crear una civilització humana més enllà de la Terra. Però aquest horitzó, tan prometedor com fràgil, trontolla davant el soroll polític desencadenat per Trump. Les seves dràstiques retallades en ciència i el clima geopolític incert que ha forjat projecten una ineludible ombra de dubte sobre la viabilitat del que, per a molts, ja era un somni lunar.
El programa Artemis va sorgir fa més d’una dècada just durant el primer mandat de Trump. Segons va presumir ell mateix durant la xerrada amb els astronautes a bord d’aquesta missió, el 2017 se li va presentar la decisió de "tancar o ressuscitar" els programes espacials i ell no només va decidir apostar per la causa sinó que va convertir la reconquesta de la Lluna en la bandera política del moment. El 2025, en la segona arribada a la Casa Blanca, el republicà va impulsar una campanya de retallades sense parió en totes les institucions. Incloent-hi la NASA. En un primer moment, assessorat per Musk, també va dir que volia deixar de banda els projectes lunars per centrar-se en la conquesta de Mart. Després va rectificar i va tornar a apostar per l’Artemis. I ara, enmig d’aquest caos, no hi ha ningú que sàpiga ni com ni quan s’acabarà desplegant aquest programa.
"Una missió cada any"
El pla original preveia un vol de prova el 2020, una missió orbital tripulada com la d’ara el 2023 i un primer allunatge entre el 2024 i el 2025. El primer llançament es va haver d’ajornar dos anys a causa de la pandèmia i de problemes tècnics en el coet i la nau espacial, cosa que, al seu torn, també va obligar a endarrerir el segon vol de l’Artemis fins al 2026. Però lluny de seguir amb el pla inicial, ara la NASA afirma que la seva intenció és fer un altre vol orbital el 2027 i esperar fins al 2028 per enviar astronautes a la Lluna. A partir d’aquí, el compromís és llançar com a "mínim una missió cada any" fins a arribar a construir una base permanent a la Lluna el 2030. Tot plegat, amb la promesa de desplegar fins a 20.000 milions de dòlars en set anys fins a aconseguir-ho.
L’endemà de l’enlairament del programa Artemis, mentre la NASA explicava orgullosa que aquesta missió era la primera llavor d’una futura civilització a la Lluna, la Casa Blanca va publicar una primera proposta de pressupostos en la qual es preveia una retallada d’uns 5.600 milions de dòlars per a l’agència. Això, a la pràctica, equivaldria a mutilar prop del 23% dels seus fons totals. Segons va explicar el Gabinet de Trump, l’objectiu és "optimitzar els fons" de l’entitat, retallar les missions científiques "no prioritàries" i reorientar els diners cap a "objectius estratègics" com, per exemple, les missions a la Lluna. La proposta té previst desplaçar fins a 1.000 milions de dòlars al programa lunar tot i que, paradoxalment, per fer-ho s’haurà de retallar en ciència bàsica, que també és essencial per a la missió.
Són moltes les veus que apunten que, en cas d’aprovar-se aquestes retallades, que en última instància depenen del Congrés, les futures missions a la Lluna podrien trontollar. A curt termini, tot apunta que els següents vols de l’Artemis podrien tirar endavant, però amb menys diners per a proves i menys capacitat per afegir eines científiques que contribuïssin a la missió com ara satèl·lits orbitals. A mitjà termini, de cara a les "missions anuals" rumb a la Lluna, la falta de fons podria trastocar el calendari de vols i fer-los menys resilients davant eventuals retards o fallades. A llarg termini, no és gaire clar com casarà aquesta política de retallades amb la idea de construir una cosa tan ambiciosa com una base permanent a la Lluna en la qual, segons assenyalen algunes estimacions, cada quilogram de material transportat podria costar fins a 50.000 dòlars.
El caos polític desencadenat per Trump transcendeix amb escreix les fronteres dels Estats Units. El seu to bel·ligerant en l’escena internacional, la seva recent implicació en el conflicte amb l’Iran i la creixent por d’una recessió global són punts que han generat una ona expansiva d’incertesa que es deixa sentir en governs, mercats i organismes multilaterals. En un clima així, resulta difícil imaginar que hi hagi altres potències, agències espacials o grans empreses tecnològiques que estiguin disposades a comprometre inversions sostingudes en projectes de llarg termini com l’exploració lunar. Abans de l’enlairament de l’Artemis, molts analistes confiaven que l’èxit de la missió actuaria com a catalitzador d’un ambiciós esforç internacional, amb nous anuncis de finançament i cooperació estratègica. De tota manera, en el context actual, tot apunta que l’aposta pel somni lunar quedarà en un segon pla.
El fet paradoxal és que, fins i tot enmig d’aquest context tan convuls, l’Artemis ha aconseguit una cosa que semblava improbable: tornar la Lluna a l’imaginari col·lectiu. La missió ha despertat entusiasme fins i tot entre els que no havien sentit mai una connexió especial amb l’exploració espacial.
