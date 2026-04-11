Llum verda final al tramvia per la Diagonal, que compartirà carril amb el bus
Glòria Ayuso
El projecte de construcció del tramvia per la Diagonal ha superat l’últim tràmit i ja té l’aprovació definitiva. L’Autoritat del Transport Metropolità ha donat llum verda a aquest traçat de 2,8 quilòmetres a través de la Diagonal de Barcelona des de la plaça de Francesc Macià fins a Verdaguer, que permetrà la connexió del TramBaix amb el TramBesòs. El nou traçat compartirà plataforma amb els autobusos entre el passeig de Gràcia i la Via Augusta. Aquest doble ús, habitual a moltes ciutats, encara no es dona a Barcelona, tot i que ja es veurà abans que comencin les obres per la Diagonal: el 2027 les línies T5 i T6 del Trambesòs també compartiran carril amb el bus al pas per la Gran Via entre Glòries i la Rambla del Poblenou, una vegada acabin els treballs de desdoblament d’aquest tram.
Finançament
L’aprovació definitiva arriba tres setmanes després del vistiplau de l’Ajuntament. Els passos següents seran la definició d’un conveni entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM per al seu finançament. La inversió s’eleva a 115 milions (53 per a la reurbanització entre passeig de Sant Joan i l’avinguda de Sarrià, més 62 milions més per a la construcció d’un nou col·lector sota les vies) de què s’haurà de fer càrrec l’Ajuntament, més 80 milions que aportarà la Generalitat. Disposar de pressupostos serà determinant per poder després licitar i adjudicar les obres.
Per començar els treballs encara no hi ha dates sobre la taula. Les obres seran llargues, s’estimen el principi fins a 40 mesos, i la ciutat ja està immersa en la connexió de FGC entre plaça d’Espanya i Gràcia i terminal l’L9 del metro, de manera que l’inici podria ser en el pròxim mandat. L’ATM destaca que la connexió completa per la Diagonal permetrà duplicar la demanda actual i captarà 120.000 nous usuaris cada dia.
Subscriu-te per seguir llegint
