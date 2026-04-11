Noves formes de turisme
La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
Aquest matrimoni jubilat ha passat de viatjar, anys enrere, amb els seus fills a fer-ho ara amb el seu gos
«És un aprenentatge de comprensió dels altres», assenyala el Lluís després d’allotjar-se amb la seva família en habitatges als EUA, Islàndia o Suïssa
Roberto Bécares
Lluís Anglada recorda que quan fa 33 anys la seva família va començar a intercanviar casa en les seves vacances era «ideal» perquè tenien dos nens petits i això sempre comporta «la seva dificultat», ja que es busquen horaris còmodes i més confort. I van trobar que anant a casa d’una altra família tot estava a mà, era més senzill, sobretot en el cas que els petits es trobessin malament. «Llavors teníem coneguts que ho havien fet; semblava fàcil, convenient; com un amic que et deixa casa seva», assenyala aquest reconegut bibliotecari, actualment jubilat, que segueix d’assessor al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de la Universitat de Barcelona.
Es van apuntar a Intervac Home Exchange, la plataforma pionera d’intercanvi de cases, fundada l’any 1952 per un grup de mestres d’Alemanya i Holanda que buscaven formes econòmiques de viatjar per vacances. Simultàniament, les famílies es prestaven el seu habitatge. Els contactes es feien per correu postal, una cosa que el Lluís i la seva dona, Marta Tort, també van fer quan van començar: «Calia el seu temps, havies d’acordar les dates, vacances d’estiu, Pasqua...».
Gràcies a l’agència, que té més de 530 inscrits a Espanya i milers a nombrosos països, han viatjat als EUA i nombroses destinacions a Europa: d’Islàndia a Suïssa, Alemanya o França. El Lluís i la Marta es van convertir en uns apassionats d’aquesta manera de viatjar i en l’actualitat ho continuen fent una o dues vegades a l’any i no només perquè resulta molt econòmic –només comporta el pagament de la quota anual de 125 euros–, sinó sobretot perquè «viatges amb més comoditat i tranquil·litat: si un dia plou no surts i et quedes llegint o veient una pel·lícula».
«És que no tens cap pressió. A l’hotel, per exemple, passen a netejar a determinades hores. Tot i que sigui una casa petita té més comoditats que un hotel», destaca el Lluís, que assenyala que han arribat a convidar la seva casa de vacances amics que es trobaven de ruta al lloc. També destaca que amb aquest mètode poden emportar-se el seu gos, una cosa que segurament no podrien fer en hotels o pisos turístics: «Viatja amb nosaltres». El fet de tenir l’allotjament d’aquesta manera permet que al final «gastos el que tu vulguis gastar, en menjar o a fer coses extraordinàries, com portar els nens a La Noria si ets a Londres».
Viure la vida d’altres
El habitar la casa d’altres persones és d’alguna manera ficar-te a les seves sabates, viure la vida d’altres, i, després d’una llarga experiència, Lluís assegura que no ha trobat diferències substancials entre cultures o maneres de fer: «Se suposa que és gent com tu. De vegades els horaris són diferents, la recollida d’escombraries funciona de manera diferent, però és un aprenentatge de comprensió dels altres».
De la mateixa manera, com al centre d’Europa es viu «més en cases que en pisos», es veuen beneficiats que moltes cases tenen jardí, que és «una cosa sorprenent». Fins i tot en una escapada a una zona de Catalunya van intercanviar la casa amb un pagès que «tenia horts i flors» que ells van haver de cuidar. El que també han après és que en molts casos l’intercanvi serveix per solucionar problemes que la gent té quan deixa la seva residència un temps llarg: «Per exemple, a la gent que té piscina li permet que aquesta es mantingui». «Hi ha un contacte molt humà, és una cosa correcta, però no t’estàs trucant tota l’estona. Quan has arribat a l’acord de deixar la casa et pregunten on es menja bé o, si vas amb nens i es posen malalts, on es pot anar. Coses així», assevera.
«Una experiència fantàstica per als nens»
Un altre dels aspectes positius del ‘home exchange’ és que «a diferència dels hotels, totes les cases són diferents», és una mena d’aventura. «Aquí tu entres a casa seva i un altre entra a la teva, sense morbositat, sense curiositat. Ets en un lloc que no és casa teva i, de vegades igual no és el millor lloc, hi ha més soroll del que pensaves, però és una experiència que acabarà, és temporal, així que t’hi adaptes. No és que hagis comprat un pis», diu l’assessor del Consorci, que afegeix que és una experiència «fantàstica» per als nens: «Aprenguin que ets a casa d’altres persones, el respecte, que juguen amb joguines que no són les teves. Hi ha vegades que a la casa hi havia Playstation, i els nens, encantats de la vida».
Sobre possibles problemes en els viatges, afirma que són coses «no gaire importants», com una persiana que no saps com funciona o que hagis d’esbrinar com va el sistema de refrigeració. «La meva dona és molt espavilada per a això. Has d’anar amb compte, també, perquè és clar, no som supermans. De vegades trenques alguna cosa o te la trenquen o s’espatlla. La repares i ja està. Intentes deixar la nevera com la vas trobar, procures que tinguin menjar per al primer dia. Hi ha vegades que et deixen una ampolla de vi, un formatge...», explica.
La seva experiència crida l’atenció d’amics i coneguts, però aprecien que molts són reticents perquè no els ve de gust «deixar casa seva, són gelosos del seu domini», però ells tenen clar que és la millor opció. «Una vegada vam estar en un poble als afores de Múnic que tenia un mercat ambulant que ens encantava i una presa a la qual els nostres fills s’anaven a banyar. Era millor que una piscina olímpica. Disfrutes de les diferències, descobreixes coses, racons...».
