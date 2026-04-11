Missió històrica
La missió Artemis completa el seu històric viatge al voltant de la Lluna i aconsegueix tornar a la Terra sana i estàlvia: «Això només és el començament»
La nau ha amarat amb èxit en aigües del Pacífic al voltant de les 2.07 de la matinada d’aquest dissabte després d’una reentrada de vertigen en què la càpsula ha sobreviscut a temperatures de gairebé 3.000 graus i velocitats de fins a 40.000 km/h
Jared Isaacman, administrador general de la NASA, afirma que aquest viatge demostra que «aviat tornarem a trepitjar la Lluna i aquesta vegada per quedar-nos-hi»
Valentina Raffio
La primera missió lunar tripulada en més de mig segle. L’expedició que més lluny ha portat quatre éssers humans del seu planeta mare. L’aventura que ha aconseguit sobrevolar la cara oculta de la Lluna, explorar des de les altures algunes de les zones més enigmàtiques del nostre satèl·lit i reunir observacions inèdites sobre la seva geologia. La travessia que ha revifat el somni per l’exploració espacial. La missió que acosta una mica més la promesa de tornar a trepitjar la Lluna i, potser, fins i tot construir colònies humanes permanents. Ella, per fi, ja ha tornat a casa. Artemis ha aconseguit sobreviure a deu dies de travessia espacial de més d’un milió de quilòmetres i un aterratge de vertigen fins a posar-se sana i estàlvia a les aigües del Pacífic, davant les costes de San Diego, al voltant de les 2.07 de la matinada d’aquest dissabte (hora peninsular espanyola). La successora del programa Apollo ha tornat a la Terra i, amb ella, els quatre astronautes a bord d’aquesta històrica missió. «Això només és el començament», ha exclamat amb alegria l’administrador general de la NASA, Jared Isaacman.
La tornada d’Artemis a la Terra ha sigut una operació d’infart. El món sencer ha aguantat la respiració davant la vertiginosa reentrada a l’atmosfera de la nau en la qual, segons ha explicat la NASA, la càpsula ha viatjat a més de 40.000 km/h i ha experimentat temperatures de gairebé 3.000 graus. Era la primera vegada que una missió utilitzava un protocol de reingrés així però, per sort, la maniobra ideada per l’equip tècnic darrere d’aquest vol ha aconseguit esquivar les temudes esquerdes a l’escut tèrmic, els paracaigudes s’han obert seguint la coreografia prevista i Artemis ha aconseguit posar-se amb èxit sobre les tranquil·les aigües del Pacífic. Des d’allà s’han desplegat un vaixell de la Marina, diversos helicòpters i un ampli operatiu tècnic per rescatar els tripulants a bord, realitzar les primeres revisions mèdiques i, després, portar-los al costat de les seves famílies.
«Els astronautes d’Artemis han sigut els ambaixadors de la humanitat davant de les estrelles»
Isaacman, que des de fa tan sols uns mesos exerceix com a màxim responsable de la NASA, s’ha mostrat eufòric al parlar del resultat d’aquesta missió. «No podria estar més orgullós d’Artemis. Del treball d’equip, de les nits en blanc, de tot el que s’ha fet per arribar fins aquí», ha afirmat l’administrador general de l’agència, que també ha tingut paraules d’agraïment i admiració per als astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. «Els astronautes d’Artemis han sigut els ambaixadors de la humanitat davant les estrelles», ha explicat. Per Isaacman, l’èxit d’aquest viatge demostra que el programa Artemis té recorregut i que «aviat tornarem a trepitjar la Lluna per quedar-nos i «potser algun dia també arribem a Mart». «Això només és el començament», ha recalcat amb entusiasme impulsat pels aplaudiments de l’equip.
El llegat tècnic i humà d’Artemis
La missió, que es va enlairar el 2 d’abril des de cap Canaveral sense suscitar gran fervor, ha tornat a la Terra envoltada entre grans aplaudiments. En part, perquè el viatge lunar per si mateix ha sigut espectacular i ha deixat imatges tan increïbles com un retrat de la Terra pres des de darrere de la Lluna, un eclipsi de pel·lícula i una multitud d’instantànies en què es poden veure els cràters que s’oculten al costat fosc de la Lluna. I en gran part perquè, més enllà dels assoliments tècnics, els quatre astronautes a bord d’aquesta missió han sabut mostrar el seu costat més humà i captivar l’afecte de milions de persones de tot el món. Tant és així que, a la seva tornada, són molts els que senten que Reid, Victor, Christina i Jeremy, que fins fa unes setmanes eren quatre desconeguts, ara ja formen part d’un especial record compartit.
Artemis, més enllà dels seus assoliments tècnics, ha sigut la missió en la qual hem vist l’emotiu homenatge del capità Reid Weisman a la seva dona Carroll, a qui li va dedicar un cràter a la Lluna. El viatge narrat a través de les poètiques reflexions del pilot Victor Glover sobre la fragilitat del planeta i com d’especial resulta la nostra existència enmig del no-res del cosmos. L’expedició científica en què Christina Koch, primera dona a formar part d’una missió lunar, ha reivindicat la feina de les milers de persones que han treballat en «cada cargol, cada component, cada protocol». I de totes les científiques invisibles i oblidades com Katherine Johnson que van treballar per fer possible aquest tipus d’expedicions. La missió podrà presumir de moltes fites científiques però, en el moment més crític, també va ser el viatge en què Jeremy Hansen va repartir galetes entre els seus companys perquè, durant un instant, poguessin interrompre les seves observacions científiques i apreciar el moment.
L’èxit del segon vol del programa Artemis reactiva la il·lusió pels vols lunars i fins i tot acosta la possibilitat de crear civilitzacions a la Lluna. A partir d’ara, segons ha anunciat la NASA, l’objectiu és realitzar a curt termini, el 2027, un altre viatge tripulat al voltant de la Lluna per posar a prova tecnologies més avançades. Després s’espera una quarta expedició que sí que aterri sobre el sòl lunar per al 2080. A partir d’aleshores, s’ha promès «una missió anual» per transportar materials a la Lluna i construir les primeres infraestructures permanents. L’objectiu final seria tenir una base lunar operativa per al 2030. Amb bandera nord-americana però construïda sota l’esperit de la col·laboració internacional. La promesa entusiasma molts però, al seu torn, xoca amb les brutals retallades impulsades per Trump a la NASA i, en general, l’esperit de caos que ha deixat en el seu pas. Artemis ens ha permès tornar a somiar amb la Lluna però ningú té clar quan i com aquest somni es farà realitat.
