Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AdifArtemisGaudí a ManresaJaleo VillageEmpar MolinerBaxi Manresa
instagramlinkedin

Accident de trens

La jove embarassada a l’UCI després de l’accident a Adamuz dona a llum

Es tracta de l’única persona que continua hospitalitzada després del tràgic accident ferroviari del mes de gener

Façana de l’Hospital Regional Universitari de Màlaga

Façana de l’Hospital Regional Universitari de Màlaga / JUNTA DE ANDALUCÍA

EP

MÁLAGA

L’única persona que continua hospitalitzada després de l’accident ferroviari del passat 18 de gener a Adamuz (Còrdova) ha donat a llum aquest dissabte un nen a l’UCI de l’Hospital Regional Universitari de Màlaga (HRUM).

Segons les dades facilitades pel Servei Andalús de Salut (SAS) a l’Agència d’Emergències d’Andalusia (EMA), recollides en el balanç d’hospitalitzats i altes, només queda una dona ingressada a l’UCI arran del tràgic accident ferroviari, que es va saldar amb la mort de 46 persones.

En total, han estat atesos 126 adults i cinc infants, i ja s’han produït 124 altes i una defunció. Tal com ha precisat l’Administració autonòmica, el nadó es troba en bon estat.

Cal recordar que el passat 31 de març es va produir l’alta de l’última persona afectada per l’accident fins aleshores, en aquest cas ingressada a l’Hospital Universitari Reina Sofía de Còrdova.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents