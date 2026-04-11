El nadó maltractat sortirà de l’hospital amb una família d’acollida
El jutge va atorgar la custòdia del lactant a la Generalitat a l’acordar l’ingrés dels pares a la presó / Encara es desconeix l’abast de les seqüeles, però el petit va guanyant pes, dorm i menja bé, i ha deixat de plorar
Beatriz Pérez
El nadó ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron a causa de greus ferides presumptament comeses pels pares –que es mantenen en presó preventiva acusats de maltractament i agressió sexual– abandonarà els pròxims dies el centre hospitalari. Segons ha pogut saber aquest diari a partir de fonts coneixedores del cas, ho farà acompanyat d’una família d’acollida d’urgència i diagnòstic.
Quan la Vall d’Hebron, centre de referència en el tractament de la violència infantil, va activar el protocol per presumpte maltractament infantil, la Generalitat va assumir, per ordre del jutge, la custòdia del petit, que quan va ingressar a l’hospital tot just tenia sis setmanes de vida. A partir d’aquell moment, els equips de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) –l’antiga DGAIA– van començar a valorar les diferents possibilitats. A falta d’una decisió final sobre la destinació del nadó, s’ha decidit que, de manera cautelar, el menut passi a la cura d’aquest model d’acollida que duen a terme famílies disponibles per donar resposta a aquesta mena d’emergències i que estan formades específicament per acompanyar casos complexos.
Es tracta d’un pas establert en el protocol d’atenció als menors de sis anys que recauen en la tutela de l’Administració catalana. La família que aculli el nadó l’haurà d’atendre el temps que sigui necessari fins que concloguin les investigacions sobre l’entorn familiar de la víctima i es determini quina és la millor opció per a la criança del menor. Això podria incloure un retorn a la família extensa –habitualment l’opció prioritària si es determina que no hi ha riscos– o el pas a una nova família d’acollida permanent. També està prevista en aquests casos la possibilitat que el menor acabi en una de les residències de la DGPPIA, tot i que és una solució que s’intenta evitar quan es tracta de nens de tan poca edat.
La setmana que ve
Tot apunta que el petit, que dies enrere va sortir de l’uci, rebrà ben aviat, potser la setmana que ve, l’alta hospitalària. De fet, el nadó evoluciona favorablement des que va ingressar el 16 de març a la Vall d’Hebron, derivat des de l’Hospital de Sant Pau. Aquest centre va alertar que es podia tractar d’un cas de maltractament infantil, després de diagnosticar-li una fractura sobrevinguda de fèmur que s’afegia al quadre clínic que ja presentava.
Avui dia, la millora del nen és més que significativa. Segons fonts pròximes al cas, el lactant va guanyant pes, dorm i menja bé, i ja ha deixat de plorar. A més, ja comença a somriure i interactuar amb altres nadons. Els equips mèdics, però, consideren que encara és aviat per saber si el petit tindrà seqüeles neurològiques i fisiològiques derivades de la contusió frontal al crani i de la fissura anal que presentava quan va ser atès pels metges de la Vall d’Hebron, on es dona la circumstància que la mare treballa com a infermera a la unitat de Traumatologia.
Aquesta millora del nadó durant l’ingrés a l’hospital, així com el fet que no presenti noves lesions, és un altre dels indicis que es tenen en compte per corroborar el presumpte maltractament continuat, mentre descarten, en principi, l’existència d’alguna malaltia genètica rara. No obstant, per aclarir completament aquesta possibilitat, estan pendents de les proves genètiques que s’han de fer al petit.
La defensa del pare, representada per l’advocada Montserrat Antolín, ha esgrimit en el recurs contra l’empresonament del seu client que a l’home li van detectar un gen que li provoca distròfia muscular i òssia, tot i que no ha desenvolupat cap malaltia. Per aquesta raó, la lletrada va sol·licitar al jutge que els forenses analitzin si el nen presenta aquesta mateixa anomalia genètica. Tant la pediatra que va atendre el petit com el forense van declarar davant el magistrat que les lesions detectades en el nadó no eren compatibles amb una malaltia rara. El test genètic dissiparà aquest dubte.
Declaració dels metges
La investigació també haurà d’aclarir la causa per la qual els metges de fins a quatre centres sanitaris diferents no van detectar el possible maltractament, quan el nadó presentava hematomes a la zona genital i el protocol d’actuació davant un possible cas de violència infantil estableix que les lesions en genitals, orelles, coll, galtes o natges (zones internes) són motiu de màxima alerta.
Abans de ser ingressat a la Vall d’Hebron, el menor va ser atès al CAP Roger de Flor i als hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau. En aquest últim centre sanitari hi va estar dues vegades. En l’última va ser quan l’equip mèdic va detectar la possibilitat que el nen hagués patit maltractaments i el va derivar a la Vall d’Hebron. En aquest sentit, la Fiscalia de Barcelona va sol·licitar al jutge que els Mossos interroguessin el personal sanitari que havia atès el petit en aquests centres per aclarir no solament el diagnòstic que van fer sinó també la reacció dels pares.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre