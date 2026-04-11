"El pare li tapava la boca quan plorava"
Una dona que va compartir habitació amb els progenitors i el lactant va explicar al personal sanitari del centre una situació que aquests sanitaris van definir com a "compatible amb violència infantil". Va dir que va veure com li sacsejava "el llit de manera brutal" i va reclamar: "Sisplau, ajudin el nadó".
Marta Català
El pare del nadó presumptament maltractat, que va ingressar a l’Hospital Vall d’Hebron el 16 de març, "tapava la boca del nen" quan "plorava de forma insistent" i "sacsejava el llit on s’estava" de manera "brutal" quan el lactant va ser ingressat per les fractures que patia i per una lesió interna compatible amb una suposada agressió sexual amb penetració. Segons documentació inclosa en el procés judicial a què va tenir accés EL PERIÓDICO, una dona de parla anglesa, que compartia habitació amb el seu fill, va explicar aquesta situació al personal sanitari. "Sisplau, ajudin el nadó", va implorar. Els responsables de l’hospital van definir l’actuació del progenitor del nen, R. R., empresonat juntament amb la seva dona, N. F., com una "situació compatible amb violència infantil". Els fets van passar durant els dos dies en què el nadó va estar hospitalitzat mentre es feien els exàmens que van derivar, el 18 de març, en l’activació del programa de violència infantil i en la detenció dels pares.
El jutge de violència sobre la infància i l’adolescència de Barcelona, encarregat d’investigar els presumptes maltractaments, va requerir a la Vall d’Hebron el 19 de març, l’endemà mateix que els pares del petit fossin detinguts pels Mossos, un informe sobre els fets que van tenir lloc a l’hospital. Aquest document, incorporat a l’ordre de presó dels dos progenitors, detalla que la dona que compartia habitació amb ells havia demanat el 18 de març parlar amb el personal sanitari "de forma discreta". Aquesta testimoni, assenyala el document, es mostrava "visiblement espantada", "tremolant" i "preocupada pel nen", i reclamava que, "sisplau", ajudessin el petit.
Protocol activat
La conversa es va produir moments abans que la Vall d’Hebron activés el protocol de violència infantil i que els pares del nen fossin detinguts pels Mossos. Al cap de dos dies (el 20 de març), R. R. i N. F. van ser empresonats per ordre del jutge d’instrucció. El fet que els pares compartissin habitació amb el nen després de l’alerta cautelar activada per Sant Pau, d’on el nen va ser derivat després de detectar-se el possible maltractament, forma part del protocol habitual fins que s’aclareixen els primers indicis. Es considera que l’hospital, amb les habitacions obertes i sota control permanent, és un entorn segur.
Davant la inquietud de la testimoni i de "forma immediata", els responsables de l’hospital li van oferir un lloc per parlar a soles. Va ser llavors quan la dona va detallar en anglès les situacions que havia viscut com a testimoni. En concret, va explicar que durant les dues nits en què el petit, que llavors només tenia un mes i mig, va estar a l’habitació va observar que el pare, mentre el nadó plorava insistentment, "tapava la boca del nen" i "sacsejava" el llit del petit de "forma brutal". La dona va afegir que, quan el progenitor li donava el biberó, "ho feia amb brusquedat i sense vigilar". Fins i tot va precisar que l’hi preparava amb "aigua freda" i l’hi posava a la boca amb "agressivitat". Aquesta situació, va afegir la testimoni, es produïa sense la presència de la mare. Més enllà d’això, també va indicar que, quan els dos progenitors eren a l’habitació i el nen "plorava molt, no n’hi havia cap que l’agafés per calmar-lo".
El mateix informe de la Vall d’Hebron incorporat a la causa apunta que, entre el 16 de març, quan va ingressar el nadó a l’hospital, i el 18 del mateix mes, quan es va activar el protocol, cap professional sanitari havia advertit un "comportament inadequat dels progenitors". De tota manera, sí que exposa que, quan l’equip mèdic i de treball social va informar els pares de les "lesions greus" que patia el petit "sense explicació causal", la mare es va mostrar "molt angoixada", sense poder explicar els motius pels quals s’haurien produït aquestes ferides, mentre que el pare "no deia res ni tenia cap reacció".
Segons assenyalen les fonts jurídiques consultades per aquest diari, durant la declaració davant el jutge, els dos imputats no van saber explicar tampoc l’origen de les lesions del nen. Tant la pediatra que va atendre el nadó com el metge forense van descartar que haguessin pogut derivar d’algun tipus de malaltia greu. A més de fractures òssies i lesions al cervell, segurament a causa de sacsejades, el nadó presenta una lesió interna que, segons diuen els investigadors, podria ser compatible amb una agressió sexual amb penetració.
En la seva curta vida, el nadó, que es manté ingressat, va passar per quatre centres sanitaris abans d'anar a parar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va ser atès al CAP Roger de Flor i als hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau. En aquest últim centre hi va ser dues vegades. En l'última, el 16 de març, els metges van detectar la possibilitat que el menor hagués patit maltractaments, de manera que van donar l'avís d'alarma i van enviar el petit a la unitat especialitzada de la Vall d'Hebron, que va formalitzar l'activació del protocol i va avisar el jutge i els Mossos, que el 18 de març van detenir els pares.
Al cap de dos dies, el jutge va decretar l'ingrés a la presó sense fiança tant del pare com de la mare per risc de fuga i de destrucció de proves, així com per les altes penes que comporten els delictes que se'ls atribueixen. L'advocada del pare va demanar que es duguin a terme proves genètiques al petit, ja que el seu client té un gen compatible amb la distròfia muscular. Des que el nen està ingressat, però, evoluciona bé i no presenta noves lesions.
Subscriu-te per seguir llegint
